- "Феликс Джейн отменяет все выступления": время для восстановления для музыкального артиста

Феликс Джейн, в 2014 году, представил свой ремикс на песню ямайского рэпера Оми "Чирилидер", что сделало его мировой сенсацией из его базы в Гамбурге. Однако, десять лет спустя, Джейн отменил все запланированные выступления и мероприятия. В Instagram Джейн признался, что скрывал свой дискомфорт, не осознавая всей тяжести своей борьбы, пока не обратился за профессиональной помощью. Он подчеркнул необходимость отдыха и исцеления, сказав: "Пришло время отдохнуть. Пришло время исцелиться."

Феликс Джейн отменяет все шоу

Во время выступления на шоу "Сладкое и Острое" в апреле Джейн публично идентифицировал себя как небинарного, выбрав имя "Фи" как дань своей гендерно-нейтральной идентичности. На шоу он также выразил предпочтение небинарным местоимениям "деи/ден" на немецком языке, имитируя английские "они/их".

Пересечение мировой славы и психического здоровья всегда было повторяющейся темой в жизни Джейна. До достижения славы Джейн обсуждал борьбу в интервью с немецким журналом stern в 2021 году. Он признался: "Я был просто слишком молод. Мировая слава опередила меня, не дав возможности справиться со своей жизнью. Я был неуверенным в себе человеком, который столкнулся с успехом и был им увлечен." Когда "Чирилидер" начал подниматься в чартах, Джейну было всего 20 лет. После выступления он часто испытывал психологический спад, и одиночество между актами негативно сказывалось на его психическом здоровье.

В интервью 2021 года Джейхан обсуждал различные техники для преодоления психологических трудностей, в том числе изменения образа жизни и корректировку ежедневных рутин. Однако, похоже, эти методы не были достаточными для решения его проблем. В недавнем посте в Instagram Джейхан сказал, что он "слишком уязвим для выступлений" и что "мое тело и разум подают сигнал тревоги. Пришло время прислушаться." Фанаты показали свою поддержку в комментариях, при этом большинство признало важность приоритета здоровья над профессиональными обязательствами.

Источник: Instagram / stern

В интервью с немецким журналом stern Джейн упомянул свою борьбу с навигацией по жизни из-за мировой славы, к которой он не был готов. Несмотря на то, что он поделился техниками преодоления психологических трудностей в интервью 2021 года, Артист признал, что он "слишком уязвим для выступлений" и должен приоритизировать свое здоровье.

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