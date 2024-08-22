- Фиэль видит Герту, плывущую против ветра, а Кузанс уходит после.

Менеджер "Герты" Кристиан Фьел оптимистично смотрит на прогресс своей команды, стремясь к первым домашним победам в сезоне. "Мы должны сохранить свой импульс после матча в Гамбурге, подобно тому, как мы играли в Ростоке", - сказал 44-летний Фьел перед субботней встречей против только что вышедшего в высший дивизион клуба SSV Яhn Регенсбург (13:00 по центральноевропейскому времени). "Мы смогли сохранить свою оборонительную структуру против сильного соперника и быстро переходить в атаку после потери мяча".

Их команда продемонстрировала удивительное хладнокровие в матче Кубка Германии, дожидаясь идеального момента, когда соперник ослабит внимание, чтобы воспользоваться созданными пространствами.

Берлинская серия без побед в чемпионате

Команда "Герты" потерпела домашнее поражение от Падерборна и сыграла вничью с HSV. Если они не одержат победу над Регенсбургом, это будет разочарованием, что может поставить их позади лидеров гонки за выход в высший дивизион, как это было в прошлом сезоне.

Фьел признает потенциальную угрозу Регенсбурга. "Они выбили команду из Бундеслиги в кубке и уже одержали победу в чемпионате", - отметил он. Регенсбург может представлять серьезную угрозу со стандартных положений и при быстрых переходах. Фьел может вновь рассчитывать на Мишеля Куисьанса в середине поля, так как бывший игрок Баварии полностью восстановился после травмы и возобновил полноценные тренировки.

Подъем "Герты" в последних матчах, очевидный по их победе в Кубке Германии и стойкости против сильных соперников, должен продолжиться против SSV Яhn Регенсбург. Победа над Регенсбургом прервет серию без побед Берлина в чемпионате и сохранит за ними шансы на выход в высший дивизион.

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