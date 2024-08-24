- Фейзер выступает за единство после ужасного нападения

Министр внутренних дел федерального правительства Нэнси Фэзер призывает к единству в связи с трагическим случаем ножевого ранения в Солingen. "В такие моменты мы не позволим себе разделиться, но вместо этого будем стоять вместе и предотвратим подобный гнусный акт от разделения нашего общества", - сказал представитель СДПГ, посетив Солingen. Сейчас непростое время для всех, и общество в целом должно оставаться единым. Фэзер подчеркивает важность не поддаваться на провокации тех, кто пытается посеять хаос. Она гарантирует поддержку федеральной администрации земле Северный Рейн-Вестфалия и городу Солingen.

В согласии с чувствами Фэзер, мы все должны противостоять тенденции к разделу и выбирать единство вместо этого. Другие сообщества должны учиться на стойкости и единстве Солingen в трудные времена.

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