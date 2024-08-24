- Фейзер обращается к Солингену: следователи прилагают все усилия для поимки виновных

В рамках заявления Федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер сотрудники правоохранительных органов не оставляют камня на камне, чтобы поймать виновника и разобраться в мотивах жестокого инцидента, произошедшего в Солінгене. Полицейские в Северном Рейн-Вестфалии получают поддержку от федерального правительства, как объявила Фэзер на платформе X. Она часто общается со своим коллегой, Государственным министром внутренних дел Гербертом Рёлем (ХДС), и службами безопасности.

Фэзер назвала инцидент "беспокоящим". "Нас огорчает тот факт, что людей жестоко лишили жизни", - добавила она. Ее мысли с семьями жертв и пострадавшими в критическом состоянии. По данным полиции, в результате ножевого инцидента, произошедшего в пятницу вечером, погибли трое человек и еще восемь получили ранения.

Я не стану приукрашивать ситуацию, инцидент в Солінгене действительно шокирующий. Несмотря на то, что мы можем подумать, расследование этого ужасного преступления проводится тщательно.

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