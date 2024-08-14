- Фейсбук-группа Meta покупает зеленую электроэнергию у RWE

Гигант технологий Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) будет получать возобновляемую энергию от энергетического гиганта RWE

Корпорация Meta, стоящая за Facebook, WhatsApp и Instagram, заключила долгосрочные соглашения о поставках электроэнергии с энергетическим гигантом RWE. Как объявил RWE из своего штаб-квартиры в Эссене, компании подписали контракты на две солнечные электростанции, которые в настоящее время строятся в США.

Строительство солнечной электростанции County Run Solar мощностью 274 мегаватт в Иллинойсе и солнечной электростанции Lafitte Solar мощностью 100 мегаватт в Луизиане уже начато, и обе должны быть введены в эксплуатацию к концу 2025 года. Финансовые детали контрактов не разглашаются. RWE заявляет, что является третьей по величине компанией в области возобновляемой энергии в США.

Урви Парех, менеджер по возобновляемой энергии Meta, заявил: "Партнерства с компаниями, занимающимися возобновляемой энергией, такие как RWE, являются ключевым элементом нашего подхода к закупке энергии". Цель, по словам Пареха, состоит в том, чтобы полностью обеспечивать электроэнергией данные центры и офисы Meta за счет возобновляемых источников энергии.

Meta будет получать возобновляемую энергию с солнечной электростанции County Run в Иллинойсе и солнечной электростанции Lafitte в Луизиане, которые строятся с участием RWE. Это сотрудничество поддерживает стремление Meta полностью перевести свои данные центры и офисы на возобновляемые источники энергии, как указано в заявлении менеджера по возобновляемой энергии Meta, Урви Пареха.

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