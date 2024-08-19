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Федерация футбола Германии (DFB) в настоящее время расследует обвинения в плохой работе во время Суперкубка.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
По récits, Бонифаций демонстрировал средний палец жителям Штутгарта.
По récits, Бонифаций демонстрировал средний палец жителям Штутгарта.

Федерация футбола Германии (DFB) в настоящее время расследует обвинения в плохой работе во время Суперкубка.

В матче за Суперкубок, нападающий Викторин Бонифас из победившего Байера из Леверкузена может столкнуться с последствиями. Комитет по контролю DFB объявил, что изучает спорный инцидент, в котором, якобы, Бонифас показал средний палец игрокам Штутгарта, проходя мимо них после матча. Байер победил Штутгарт со счетом 4:3 в серии пенальти в прошлую субботу вечером.

Арбитр Тобиас Штилер сообщил DFB, что не видел этого инцидента, что дало комитету возможность изучить его задним числом. Обнаружив возможность грубого поведения, комитет отправил Бонифасу письмо с просьбой дать немедленный ответ. После оценки его заявления комитет решит следующий шаг в процессе.

После финального свистка тренер Байера Хаби Алонсо сохранял спокойствие, когда его спросили об alleged неспортивном поведении Бонифаса. "Я не заметил этого и не могу комментировать. Но в конце было много суеты. Это нормально и не особо волнует", - объяснил 42-летний испанский тактик. Игра была напряженной и временами хаотичной, с периодическими стычками.

Бонифас забил первый гол для Леверкузена (11-я минута), но Энцо Миллот (15-я минута) быстро сравнял счет. Бонифаса заменили за несколько минут до перерыва в рамках тактической замены на новичка Мартина Террье, который получил красную карточку. Всего через 47 секунд после своей замены Дениз Ундав вывел Штутгарт вперед. Подражая своим недавним тенденциям, Патрик Шик сравнял счет для Леверкузена на 88-й минуте. В серии пенальти вратарь Леверкузена Лукаш Градецки отразил удар Франса Крацига. Силас не попал в цель, позволив Леверкузену выиграть серию и завоевать свой первый титул сезона.

Комитет по контролю DFB заявил о своем намерении расследовать поведение Бонифаса, упомянув, что они изучат его ответ на запрос объяснения, на основе которого они примут меры, предусмотренные регламентом УЕФА по дисциплинарным вопросам. В свете этого потенциального проступка комиссия УЕФА может наложить санкции на Бонифаса, в том числе приостановить или оштрафовать.

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