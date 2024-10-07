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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Федеральные задержки и перебои в обслуживании, связанные с аэропортами

 and  Katherine Bradley
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В аэропортах Франкфурта произошли существенные проблемы
В аэропортах Франкфурта произошли существенные проблемы

Федеральные задержки и перебои в обслуживании, связанные с аэропортами

В Германии произошла проблема с управлением воздушным движением, что привело к осложнениям во всем воздушном пространстве страны. Это нарушение, которое уже устранено, привело к различным задержкам рейсов по всей стране, как сообщает служба управления воздушным движением.

Причиной было названо нарушение данных планов полетов и погодных данных, как подтвердил орган. К 10:25 проблема была устранена, сказал орган. Тем не менее, потерянные данные из-за нарушения необходимо восстановить.

Самый загруженный аэропорт Германии, Франкфурт, был значительно затронут. В официальном заявлении оператора аэропорта, Fraport, говорится: "Мы наблюдаем значительные задержки и отмены рейсов". Ожидается, что около 70 рейсов будут отменены. Несмотря на это, спикер заверил, что дальнейшие отмены маловероятны из-за устранения проблемы. Влияние считается ограниченным.

Спикер Lufthansa сообщил об отдельных отменах и задержках рейсов, отметив, что дальнемагистральные рейсы не затронуты. Несмотря на устранение проблемы, в течение дня сеть может все еще испытывать последствия. Пассажиров просят регулярно проверять статус своего рейса на сайтах авиакомпаний и рекомендациях оператора аэропорта.

Европейский союз выразил обеспокоенность влиянием нарушения управления воздушным движением в Германии на многочисленные рейсы в его воздушном пространстве. Европейское агентство авиационной безопасности (ЕАСА) признало важность быстрого решения таких проблем, чтобы минимизировать нарушения в нескольких странах.

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