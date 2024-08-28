- Федеральные власти и местная администрация намерены приобрести подавляющее большинство акций Meyer Werft.

Авторитеты федерального правительства и Нижней Саксонии рассматривают возможность приобретения около 80% находящегося в затруднительном положении Мейер Верфт за сумму в 400 миллионов евро, сообщил министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лёс во время заседания в земельном парламенте в Ганновере. Кроме того, обе стороны планируют предоставить гарантии, чтобы предотвратить банкротство компании. Каждая гарантия оценивается примерно в один миллиард евро. На прошлой неделе федеральное правительство и земля объявили о своих намерениях временно вмешаться в судостроительную компанию. Лёс предоставил более подробные детали.

Под угрозой более 20 000 рабочих мест в Германии.

Лёс защищал планируемые меры спасения, заявив, что положение судостроительной компании угрожает более 20 000 рабочих мест в Германии, примерно половина из которых находится в Нижней Саксонии. "Мы не можем оставаться в стороне", - сказал социал-демократ. Кроме того, необходимо защитить немецкий морской сектор.

Лёс уточнил, что земля не планирует оставаться основным акционером судостроительной компании навсегда. "Мы видим перспективное будущее для судостроительной компании под частным владением", - сказал он. Это также включает возможность для семьи Мейер вернуть свои акции.

Мейер Верфт, известный своими роскошными круизными лайнерами, должен собрать почти 2,8 миллиарда евро к концу 2027 года для финансирования планов строительства новых кораблей. Эти соглашения должны быть заключены к 15 сентября.

Как оказалось, проблемы компании не связаны с нехваткой заказов. Однако некоторые контракты на строительство кораблей были заключены до пандемии COVID-19 и не предусматривают корректировку цен в соответствии с ростом затрат на энергию и сырье. Кроме того, коммерческие суда обычно получают 80% своей стоимости строительства только при доставке, что вынуждает судостроительную компанию брать кредиты для временного финансирования строительства.

Следующие меры спасения, объявленные министром экономики Нижней Саксонии Олафом Лёсом, направлены на защиту более 20 000 рабочих мест в Германии, половина из которых находится в Нижней Саксонии. Лёс уточнил, что земля не планирует оставаться основным акционером Мейер Верфт навсегда, видя перспективное будущее для судостроительной компании под частным владением.

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