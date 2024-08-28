Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиСледующие

Федеральные власти и местная администрация намерены приобрести подавляющее большинство акций Meyer Werft.

Более 20 000 рабочих мест в Германии находятся под угрозой увольнения в результате возможного банкротства Meyer Werft. В typologie этом государство рассматривает возможность временно приобрести значительную долю в компании.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Достопочтенная Мейер Вёрфт стоит на пороге банкротства и срочно нуждается в финансовой помощи.
Достопочтенная Мейер Вёрфт стоит на пороге банкротства и срочно нуждается в финансовой помощи.

- Федеральные власти и местная администрация намерены приобрести подавляющее большинство акций Meyer Werft.

Авторитеты федерального правительства и Нижней Саксонии рассматривают возможность приобретения около 80% находящегося в затруднительном положении Мейер Верфт за сумму в 400 миллионов евро, сообщил министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лёс во время заседания в земельном парламенте в Ганновере. Кроме того, обе стороны планируют предоставить гарантии, чтобы предотвратить банкротство компании. Каждая гарантия оценивается примерно в один миллиард евро. На прошлой неделе федеральное правительство и земля объявили о своих намерениях временно вмешаться в судостроительную компанию. Лёс предоставил более подробные детали.

Под угрозой более 20 000 рабочих мест в Германии.

Лёс защищал планируемые меры спасения, заявив, что положение судостроительной компании угрожает более 20 000 рабочих мест в Германии, примерно половина из которых находится в Нижней Саксонии. "Мы не можем оставаться в стороне", - сказал социал-демократ. Кроме того, необходимо защитить немецкий морской сектор.

Лёс уточнил, что земля не планирует оставаться основным акционером судостроительной компании навсегда. "Мы видим перспективное будущее для судостроительной компании под частным владением", - сказал он. Это также включает возможность для семьи Мейер вернуть свои акции.

Мейер Верфт, известный своими роскошными круизными лайнерами, должен собрать почти 2,8 миллиарда евро к концу 2027 года для финансирования планов строительства новых кораблей. Эти соглашения должны быть заключены к 15 сентября.

Как оказалось, проблемы компании не связаны с нехваткой заказов. Однако некоторые контракты на строительство кораблей были заключены до пандемии COVID-19 и не предусматривают корректировку цен в соответствии с ростом затрат на энергию и сырье. Кроме того, коммерческие суда обычно получают 80% своей стоимости строительства только при доставке, что вынуждает судостроительную компанию брать кредиты для временного финансирования строительства.

Следующие меры спасения, объявленные министром экономики Нижней Саксонии Олафом Лёсом, направлены на защиту более 20 000 рабочих мест в Германии, половина из которых находится в Нижней Саксонии. Лёс уточнил, что земля не планирует оставаться основным акционером Мейер Верфт навсегда, видя перспективное будущее для судостроительной компании под частным владением.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Приجمة, дочерняя компания Lufthansa, временно приостановила свои рейсы из-за забастовки.
Экономика

Отмены рейсов из-за забастовок в Discover Airways

Авиакомпания Lufthansa, туристический бренд Discover, предпринимает усилия для минимизации последствий Massimo di Natale и других удаленных длинных полетов, но все же некоторые рейсы на второй и третий день акции по-прежнему отменяются.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Обстоятельства глобальной безопасности отражаются в наших операциях, утверждает CEO HK Бodo Koch.
Экономика

Производитель оружия, Хеклер и Кох, в настоящее время получает прибыль из-за своего впечатляющего объема заказов.

Производитель оружия, Хеклер и Кох, в настоящее время получает прибыль из-за своего впечатляющего объема заказов. Heckler & Koch работает без сбоев. Немецкая компания, известная производством штурмовых винтовок и пистолетов, сообщает о впечатляющих результатах за первое полугодие и заключила новый контракт на поставку снайперских винтовок для немецкого спецподразделения. Однако есть небольшая

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно