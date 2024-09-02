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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.

Будущие планы для НПЗ Шветта предусматривают рассмотрение федеральным правительством продления доверительного управления. Потенциальный инвестор заинтересован в приобретении акций от российской государственной корпорации 'Роснефть'.

 and  Michael Bootcampf
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- Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.

Правительство Германии сохраняет контроль над НПЗ PCK

На данный момент нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте находится под контролем правительства Германии. Администрация большинства акций, принадлежащих российской государственной компании Роснефть, будет продлена федеральным правительством, согласно сообщениям немецкого пресс-агентства. Без этого продления доверительное управление закончилось бы 10 сентября.

Германская национализация в 2022 году

С сентября 2022 года федеральное правительство взяло под контроль акции НПЗ PCK, расположенного в северо-восточной Бранденбурге. Это решение было принято в связи с решением Германии прекратить импорт российской нефти из-за нападения России на Украину. PCK переключился на альтернативных поставщиков с начала 2023 года. Текущее продление доверительного управления было сделано в марте на шесть месяцев. Кроме Шведта, в эту ситуацию вовлечены еще два объекта. Решение правительства Германии основано на Законе об энергетической безопасности. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK.

Возможный покупатель: Катар

Акции Роснефти в НПЗ могут вскоре быть выставлены на продажу. Согласно сообщениям "Business Insider", эмират Катар заинтересован в покупке этих акций. Правительство Германии в настоящее время ведет переговоры по этому вопросу, как сообщает немецкое пресс-агентство. Однако сделка будет заключена между Роснефтью и Катаром, а не правительством Германии. Сделка будет оценена правительством Германии в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах. Согласно сообщениям, Роснефть заинтересована в продаже.

Министр: Экспроприация не рассматривается

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штейнбах (СДПГ) рассматривает продление доверительного управления на PCK как знак серьезного намерения Роснефти продать свои majority акции. "Я рад, что российская сторона, похоже, заинтересована в продаже своих немецких предприятий и нефтеперерабатывающих заводов и ведет серьезные переговоры с соответствующим заинтересованным лицом, а именно катарцами", - сказал Штейнбах немецкому пресс-агентству в Потсдаме.

Продление доверительного управления дает шанс "пока оставаться на более простом и менее рискованном пути, чем эксроприация", - подчеркнул Штейнбах. Что касается возможной продажи акций НПЗ, он сказал, что такие процессы обычно занимают несколько месяцев. "Было бы особенно быстро, если бы мы получили какие-либо сигналы в этом отношении к концу года".

Левые предлагают правительственное вмешательство

Христиан Гёрке из партии "Левые" считает, что федеральное правительство должно незамедлительно вмешаться в PCK, чтобы сохранить этот критически важный структурный элемент и тысячи рабочих мест в регионе. "То, что работает как стандарт на Западе с участием федерального правительства на верфи Мейер в Папенбурге, также должно быть возможно на Востоке", - сказал Гёрке.

В текущей ситуации Европейский союз может выразить озабоченность в связи с контролем Германии над НПЗ PCK, учитывая его стратегическое значение в энергетическом секторе.

В контексте возможных переговоров с Катаром Европейский союз также может обсудить последствия участия иностранного лица в значительном европейском нефтяном объекте.

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