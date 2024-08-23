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Федеральные учреждения продолжают предоставлять возможности для обучения учеников начальных классов

 and  Michael Bootcampf
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По мнению Федерального агентства занятости, для школьников начальных классов сохраняются обнад 점을...
По мнению Федерального агентства занятости, для школьников начальных классов сохраняются обнад 점을 евающие перспективы получения рабочего места.

- Федеральные учреждения продолжают предоставлять возможности для обучения учеников начальных классов

В то время как выпускники средней школы и учащиеся младших классов также имеют неплохие шансы, согласно Федеральному агентству труда, найти место в ученичестве в начале нового обучения, выпускники основной школы также выделяются. Значительное количество оставшихся вакантных мест в ученичестве, как правило, занимают выпускники основной школы, в профессиях, таких как представитель продаж, эксперт по логистике или медицинский и стоматологический помощник.

В сфере общественного питания, строительстве, продажах, организации мероприятий, транспорте и логистике, а также во многих ремесленных областях, включая металлообработку и кондиционирование воздуха, наблюдаются постоянные трудности с персоналом и, как следствие, лучшие возможности для соискателей работы.

Процент выпускников основной школы среди всех выпускников школ составляет 16%. Однако они составляют 30% от молодежи, зарегистрированной в агентствах занятости для поиска места в ученичестве.

Хотя нет никаких установленных барьеров для мест в ученичестве, на практике выпускники основной школы могут получить доступ только к 60% всех доступных мест, по сравнению с 93% для выпускников младших классов и 100% для выпускников средней школы. В настоящее время лучшие шансы на ученичество есть в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг и Тюрингия.

"Каждый молодой человек, ищущий место в ученичестве, является потенциальным квалифицированным рабочим завтрашнего дня. Поэтому мы не должны упустить ни одного молодого человека", - заявил Федеральное агентство труда. Агентства занятости могут не только помочь в поиске, но и в самом обучении, предоставляя помощь, такую как направленное обучение, пособие на мобильность или гранты на обучение.

С октября 2023 года более 400 000 заявителей зарегистрировались на место в ученичестве, на 10 000 больше, чем в предыдущем году. К июлю 2024 года 121 000 из них остались без места в ученичестве или альтернативной возможности. В то же время было зарегистрировано 492 000 мест в ученичестве, на 22 000 меньше, чем в предыдущем году. Из них 204 000 остались вакантными. Агентства занятости будут продолжать размещать заявителей на места в ученичестве в течение текущего года обучения до конца года.

Программы профессионального обучения, такие как те для медицинских и стоматологических помощников, часто имеют вакантные места, которые выпускники основной школы могут преследовать после регистрации в агентствах занятости. Несмотря на то, что они составляют всего 16% всех выпускников школ, выпускники основной школы получают 30% мест в ученичестве через эти агентства и могут воспользоваться профессиональным обучением в различных секторах, включая продажи, логистику и ремесленные области, такие как металлообработка и кондиционирование воздуха.

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