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ЭкономикаНовостиНижняя Саксония

Федеральные и государственные органы, рассматривающие возможность присоединения к Meyer Werft

При الأخرى instantiate своих круизных лайнеров, верфь Меер всегда обрамлена толпой зрителей. Однако, на данный момент верфь сталкивается с серьезной сложностью. Срочного решения требуют вопросы государственной помощи.

 and  Yaroslav Smith
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При отплытии судна 'Диснейское сокровище' из дока верфи Меервик наблюдается всплеск интереса и...
При отплытии судна 'Диснейское сокровище' из дока верфи Меервик наблюдается всплеск интереса и увеличение туристического потока в район Эмсланда.

- Федеральные и государственные органы, рассматривающие возможность присоединения к Meyer Werft

Парламентские бюджетные комитеты бундестага Германии и Нижней Саксонии в среду будут рассматривать вопрос о спасении Мейер Верфт, компании, известной своими круизными лайнерами, которая в настоящее время находится в серьезном финансовом положении. Эта компания, базирующаяся в Папенбурге,employs thousands and plays a crucial role in maintaining the marine industry. Consequently, the state is now intervening to ensure its survival.

Предложение предусматривает совместную покупку федеральным правительством и Нижней Саксонией 80-процентной доли в текуще financially unstable shipbuilding facility за 400 миллионов евро. Кроме того, обе стороны готовы предоставить гарантии на сумму около одного миллиарда евро каждая для обеспечения кредитов.

Финансирование должно быть завершено к 15 сентября.

Нет установленной даты вывода государственной поддержки, но Берлин и Ганновер четко заявили, что судостроительное предприятие не должно оставаться в долгосрочной перспективе под государственной собственностью. В настоящее время, однако, из-за отсутствия потенциальных частных инвесторов и значительной стратегической важности компании для федерального правительства и государства, государственное вмешательство необходимо, согласно правительству Нижней Саксонии.

Мейер Верфт должен обеспечить около 2,8 миллиардов евро для новых судостроительных проектов к концу 2027 года. Соглашения по этому вопросу должны быть достигнуты к 15 сентября.

Финансовый кризис не является результатом снижения заказов, а скорее заключенных до пандемии COVID-19 контрактов на новые суда, которые не предусматривают корректировку существенного роста цен на энергию и сырье с тех пор. Кроме того, в судостроительной промышленности 80% стоимости строительства оплачивается только при поставке судна, поэтому судостроительное предприятие вынуждено финансировать строительство за счет краткосрочных кредитов.

Канцлер Шольц считает Мейер Верфт "industrial gem"

В theory, государственная помощь должна быть сообщена в ЕК, чтобы страна могла финансово поддерживать свои компании. ЕК не имеет установленного срока для определения того, разрешена ли такая помощь. В отношении спасения Мейер Верфт комиссия упомянула, что ведет продуктивные переговоры с немецкими властями. Согласно Нижней Саксонии, государственная помощь в данном случае разработана таким образом, что не зависит от одобрения ЕС, хотя проект был добровольно сообщен ЕС.

Федеральный канцлер Олаф Шольц заверил компанию о поддержке федерального правительства к концу августа на верфи в Папенбурге. "Мейер Верфт - это козырь, который мы не можем позволить себе потерять и не потеряем", - заявил политик СДПГ. Мировое экономическое положение Германии как третьей крупнейшей экономики мира зависит от сильной морской экономики, и Мейер Верфт является "industrial gem".

Нижняя Саксония, являясь штатом, где расположена Мейер Верфт, активно участвует в переговорах по спасению находящейся в трудном положении судостроительной компании. Финансовые трудности Мейер Верфт, известной своими круизными лайнерами, базирующимися в Папенбурге, привели к предложению о совместной покупке со стороны федерального правительства и Нижней Саксонии.

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