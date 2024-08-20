Федеральный Высокий Суд подтвердил осуждение бывшего администратора концлагеря

Высший федеральный суд (BGH) подтвердил приговор бывшей секретарше концлагеря за пособничество в массовых убийствах. 99-летней женщине назначено условное наказание в виде двух лет лишения свободы. Это может быть последним уголовным процессом по обвинению в нацистских зверствах.

Пятый уголовный сенат BGH в Лейпциге отклонил апелляцию подсудимой против приговора земельного суда в Итцеhoe. Суд признал Ирмгард Ф. виновной в пособничестве в убийстве 10 505 человек и в пяти случаях покушения на убийство. Приговор вступил в силу.

Этот процесс, скорее всего, станет последним уголовным процессом по обвинению в нацистских массовых убийствах. Ирмгард Ф. работала секретарем в штабе коменданта концлагеря Стутгофф под Данцигом с июня 1943 года по апрель 1945 года, в возрасте 18 или 19 лет. Выполняя свои обязанности, она способствовала лидерам лагеря в систематическом убийстве заключенных, как решил земельный суд. Даже, казалось бы, поддерживающие действия могут считаться пособничеством в убийстве.

Защита подала апелляцию

Защита Ирмгард Ф. подала апелляцию. BGH провел устные слушания по этому вопросу в конце июля. Адвокаты защиты утверждали, что вина не может быть доказана против женщины. Не было доказательств того, что она знала о деятельности лагеря. Кроме того, ее роль секретаря не была существенно отличается от ее предыдущей работы в банке. Она считала свои действия нейтральными.

Федеральные судьи не согласились. BGH поддержал оценку земельного суда в Итцеhoe, что Ирмгард Ф. морально поддерживала убийства своей готовностью служить. Почти вся корреспонденция лагеря проходила через ее руки.

Между 1939 и 1945 годами в лагере Стутгофф и его 39 подлагерях было заключено около 110 000 человек из 28 стран, согласно Аrolsen Archives. Примерно 65 000 из них не пережили.

Защита во время слушаний апелляции утверждала, что вина Ирмгард Ф. в пособничестве концлагерю не доказана и она не знала о деятельности лагеря. Однако BGH сохранил приговор за преступления в концлагере, указав, что роль Ирмгард Ф. в качестве секретаря в штабе коменданта концлагеря Стутгофф, где она обрабатывала большую часть корреспонденции, способствовала систематическому убийству заключенных.

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