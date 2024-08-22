Федеральный регуляторный орган одобрил пересмотренные вакцины против COVID-19 от Moderna и партнеров Pfizer/BioNTech.

Модерна и Пфайзер объявили, что их вакцины от Covid-19 в ближайшее время будут широко доступны в аптеках и клиниках. В июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали всем лицам в возрасте 6 месяцев и старше получить tanto новый укол от Covid-19, как и прививку от гриппа в этом году.

Подпишитесь на еженедельную рассылку CNN Health

Нажмите здесь, чтобы подписаться на «Результаты с доктором Санджай Гуптой» каждую среду от команды CNN Health.*

Концентрация вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, в сточных водах достигла «очень высоких» уровней по всей стране, согласно данным CDC, что свидетельствует о самом высоком летнем пике в США с июля 2022 года. Отслеживание вирусной нагрузки в сточных водах может дать представление о его распространенности, поскольку тестирование и другие методы мониторинга сократились. Кроме того, показатели тяжелой болезни, такие как госпитализации и смертность, увеличиваются, согласно данным CDC, хотя они все еще далеки от уровней предыдущих лет.

На данный момент преобладающим штаммом в США является KP.3.1.1, согласно данным CDC, который, как ожидается, будет составлять 37% случаев за последние две недели. Это втрое больше, чем месяц назад. KP.3.1.1 и KP.2, входящие в состав обновленных мРНК-вакцин, оба являются ветвями JN.1, целевого штамма вакцины Novavax. Все они являются версиями варианта Омикрон.

Эта история развивается и будет обновляться.

Сохранение хорошего здоровья в это время крайне важно, учитывая рост случаев Covid-19 и показатели тяжелой болезни. Рекомендуется регулярно вакцинироваться, включая новый укол от Covid-19 и ежегодную прививку от гриппа.

Читайте также: