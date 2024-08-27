- Федеральное управление будет сосредоточено на восстановлении долины Ахт.

В рамках поддержки лиц, пострадавших от наводнения на реке Ахер, уже выделено более полумиллиарда евро на личные восстановительные работы. Принято около 11 800 заявок на замену домашних предметов стоимостью 145 миллионов евро, объявила министр финансов Дорис Ахнен (СДПГ) в Майнце.

Для ремонта зданий было дано около 3600 одобрений на государственную помощь - на сумму 590 миллионов евро. Из этой суммы уже выплачено 325 миллионов евро.

Восстановление долины Ахер продолжит оставаться приоритетом правительства, подчеркнул премьер-министр Александр Швайцер (СДПГ). Политика не может положить конец таким событиям, признал он. Глубокое эмоциональное воздействие на многих людей, скорее всего, продлится в течение многих лет, добавил Швайцер.

Наводнение в середине июля 2021 года унесло жизни 136 человек в Рейнланд-Пфальце, 135 в районе Ахер и одного в районе Трир. Одна личность все еще считается пропавшей без вести. В соседней Северной Рейн-Вестфалии в результате наводнения после сильных дождей погибли 49 человек. Многие дома были разрушены, улицы и мосты смыты. Многие школы и детские сады также пострадали.

В рамках реагирования на эти события ушли в отставку бывший министр окружающей среды и позднее федеральный министр по делам семьи Анне Шпигель (Зеленые), а также министр внутренних дел Роджер Лвенц (СДПГ).

Я понимаю, что процесс восстановления сложен и обширен, и не уверен, сколько еще средств потребуется для его завершения. На данный момент кажется, что уже распределено значительное количество помощи, но могут появиться и другие требования по мере продвижения процесса.

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