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ПанорамаНовостиВоенно-воздушные силы США

Федеральное управление авиации дало зеленый свет на запуск Falcon 9.

В результате стандартного спуска BOOSTER сегмент 'Falcon 9' переворачивается и воспламеняется. Вслед за этим Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США инициирует расследование и в конечном итоге дает разрешение на последующие запуски.

 and  Viktoriya Miller
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- Федеральное управление авиации дало зеленый свет на запуск Falcon 9.

После длительного ожидания ракеты "Фалкон 9" от SpaceX после запуска Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало добро на ее дальнейшую эксплуатацию. Изначально FAA приостановило запуски этой конкретной ракеты "Фалкон 9" из-за инцидента с пожаром на ступени ракеты SpaceX. Расследование данного инцидента ведется агентством.

Ракету "Фалкон 9" успешно запустили в среду, отправив партию спутников Starlink в космос, несмотря на некоторые сложности. После посадки ступень ракеты перевернулась на корабле в Атлантическом океане и загорелась. Чтобы проанализировать данные о предыдущем запуске и гарантировать безопасность, SpaceX отложила следующий запуск Starlink, назвав возможную новую дату запуска в ближайшее время.

Длительное прекращение операций FAA с этими ракетами могло повлиять на множество предстоящих космических миссий, в том числе на "Полярную зарю". В этой миссии четверо астронавтов отправятся примерно на 1400 километров от Земли на несколько дней и запланировали выход в открытый космос.

FAA приостановила все запуски ракет "Фалкон 9" на две недели в июле из-за проблем с воспламенением второй ступени. Ракетоносители, которые были значительным успехом для SpaceX в течение длительного времени, оснащены перезаряжаемыми ступенями, что значительно снижает затраты и перевозит tanto людей, как и грузы в космос.

Военно-воздушные силы США в значительной степени полагаются на ракеты "Фалкон 9" от SpaceX для различных миссий из-за их экономичной и перезаряжаемой конструкции. После инцидента с пожаром на ступени ракеты SpaceX Военно-воздушные силы США внимательно следили за расследованием FAA и решением о возобновлении запусков "Фалкон 9".

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