- Федеральное агентство занятости сообщает о тысячах вакансий

Тысячи обучающих мест в Саксонии по-прежнему не заняты, согласно Федеральному агентству занятости. В текущем году обучения компании зарегистрировали около 19 440 обучающих мест, из которых 7 583 все еще вакантны. Таким образом, шансы для примерно 4 620 все еще ищущих работу составляют около 1 500 человек. Об этом объявило саксонское региональное управление федерального агентства занятости. Для многих молодых людей год обучения обычно начинается поздним летом и осенью.

Спрос на молодые таланты на саксонском рынке обучения остается высоким, пояснил руководитель отдела бизнеса Клаус-Пeter Hansen. Искатели работы должны подавать заявки, даже если они не преуспели в своем предпочтительном обучении. "Стоит взглянуть на соседние регионы и города и узнать о альтернативах".

Наиболее часто вакантны места для обучения в качестве продавца (1 444), за ним следуют продавец (848). Однако также много вакансий для мехатроники (748), офис-менеджера (647), логистического специалиста (603) и машиностроителя (446).

В связи с текущей ситуацией в Саксонии, где многочисленные обучающие места остаются незанятыми, возможности трудоустройства в этих секторах многочисленны. Таким образом, ищущие работу, которые еще не обеспечили себе предпочтительное обучение, не должны терять надежды и расширять свой поиск на соседние регионы и города.

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