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ЗдоровьеНовости

Федеральная торговая комиссия подала иск против крупнейших посредников в фармацевтическом секторе, обвиняемых в искусственном повышении цен на инсулин.

FTC приступила к действиям против ведущих фармацевтических бенефициаров в пятницу, accuse их в участии в "антиконкурентных и несправедливых практиках возврата", что привело к завышению цен на инсулин, Трудноilt доступ к более дешёвым вариантам и, в конечном итоге, переложило расходы, связанные...

 and  Ksenia Johnson
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Онојзвоение, выдвинутое против аптечных бенефициарных менеджеров, заключается в искусственном...
Онојзвоение, выдвинутое против аптечных бенефициарных менеджеров, заключается в искусственном повышении стоимости инсулина.

Федеральная торговая комиссия подала иск против крупнейших посредников в фармацевтическом секторе, обвиняемых в искусственном повышении цен на инсулин.

Власти заявляют, что CVS Health's Caremark Rx, Cigna's Express Scripts и United Health Group's OptumRx, а также их аффилированные организации по групповым закупкам, создали механизм, который предпочитает существенные скидки от фармацевтических компаний, тем самым завышая розничные цены на инсулин. Эти организации, известные как фармацевтические посредники (PBMs), якобы игнорируют доступные варианты инсулина на рынке, выбирая вместо этого более дорогие варианты, которые предлагают более высокие скидки.

PBMs получают прибыль за счет скидок и сборов, которые согласовываются с производителями лекарств и пропорциональны стоимости лекарства. Более дорогие препараты инсулина приводят к более высоким скидкам и сборам для PBMs, согласно обвинению.

"Миллионы американцев с диабетом нуждаются в инсулине, чтобы жить, но для многих уязвимых пациентов стоимость их рецептов на инсулин резко возросла за последние десять лет, в том числе из-за влияния могущественных PBMs и их алчности", - заявил Рахул Рао, заместитель директора отдела конкуренции ФТК. "Caremark, ESI и Optum, действуя в качестве посредников в лекарствах, незаконно извлекли миллионы долларов из пациентов, нуждающихся в жизненно важных лекарствах. Административное действие ФТК направлено на прекращение эксплуататорской деятельности "Большой тройки" PBMs и является значительным шагом в исправлении сломанной системы - исправление, которое может распространиться за пределы рынка инсулина и вернуть здоровою конкуренцию, что приведет к снижению цен на лекарства для потребителей".

CNN не получил немедленного ответа от Caremark Rx, Express Scripts, OptumRx или Ассоциации фармацевтического управления по уходу, профессиональной организации отрасли.

Эта история развивается и будет обновляться.

Высокие цены на инсулин для многих диабетических пациентов вызывают беспокойство, особенно поскольку эти цены значительно возросли за последние десять лет. По словам Рахула Рао из отдела конкуренции ФТК, эту ситуацию можно частично объяснить манипулятивными практиками фармацевтических посредников (PBMs), таких как Caremark, ESI и Optum, которые ставят более высокие скидки и сборы выше доступных вариантов.

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