Федеральная резервная система отвергает опасения относительно очередного президентства Трампа, но сходки за кулисами его первого срока рассказывают другую историю.

Если Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, он обещал ввести существенные тарифы в размере не менее 10% на все импортные товары, до 60% для определенных китайских продуктов и ставки до 100% для стран, отказывающихся от доллара в качестве основной валюты.

Эти политические решения могут иметь серьезные последствия tanto для экономики США, как и для мировых экономик.

Чтобы глубже понять эту ситуацию, законодатели США проконсультировались с Джерри Пауэллом, главой центрального банка крупнейшей экономики мира – Федеральной резервной системы.

Однако во время слушаний в Конгрессе, пресс-конференциях и письмах от законодателей Пауэлл неизменно придерживался нейтральной позиции. В качестве главы независимого и неполитического агентства он считает своей обязанностью воздерживаться от комментариев по политическим вопросам.

"Мы не комментируем политику торговли", – заявил Пауэлл на слушаниях в Сенатском комитете по банковским вопросам в июле, когда его спросили об эффекте тарифов, предложенных Трампом.

"Мы не хотим участвовать в политике никаким образом", – повторил он после июльского заседания по денежно-кредитной политике.

Хотя решения политиков существенно влияют на экономику, центральные банкиры, такие как официальные лица ФРС, должны принимать решения об уровне процентных ставок на основе выполнения своего мандата по обеспечению стабильности цен и максимальной занятости, учитывая влияние фискальной политики.

"Когда Конгресс проводит дефицитное расходование, оно может стимулировать экономику, что мы учитываем в наших моделях", – сказал Пауэлл в интервью "60 минут" ранее в этом году. "Но это не наша роль – оценивать фискальную политику каким-либо образом".

В результате официальные лица ФРС часто обсуждали потенциальные экономические последствия тарифов, которые Трамп предлагал или вводил в своем первом сроке, хотя предложенные тарифы были существенно меньше тех, на которые он сейчас нацелен. Транскрипты, содержащие их обсуждения, дают представление о том, как центральные банкиры могут воспринимать последствия для экономики последних тарифных предложений Трампа.

Недавние доступные общественности транскрипты, в том числе транскрипт заседания по денежно-кредитной политике в декабре 2018 года, показывают, что некоторые официальные лица ФРС имели опасения по поводу торговой политики Трампа и ее влияния на экономику. ФРС сохраняет эти транскрипты в тайне в течение нескольких лет, чтобы предотвратить политическое вмешательство.

Растущие Опасения

На заседании комитета по денежно-кредитной политике в декабре 2016 года, после избрания Трампа, официальные лица боролись с тем, как интегрировать его предвыборные обещания о более высоких тарифах, налоговых cuts и строгих иммиграционных ограничениях в свои экономические прогнозы, которые служат основой для их решений по денежно-кредитной политике. Общий консенсус был ждать и увидеть, но некоторые уже готовились к отрицательным последствиям.

По словам Лоретты Местер, тогдашнего президента Федерального резервного банка Кливленда, в транскрипте: "Политики, которые ограничивают иммиграцию и торговлю, будут иметь отрицательные последствия для экономики США в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но я еще не включила их в свои прогнозы".

"Это означает, что политики должны основывать свои решения на прогнозе и оценивать риски", – пояснила Местер, добавив, что фискальная политика является фактором в расчете. "Политические соображения не входят в уравнение и никогда не обсуждаются на заседаниях ФКОР", – сказала она, используя ФКОР для обозначения органа ФРС, устанавливающего процентные ставки.

На этом заседании Джеймс Буллард, тогдашний президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, шутливо заметил: "По некоторым толкованиям Книги Откровений, когда происходят три необычных события одновременно, они могут быть признаком приближения апокалипсиса".

"Давайте подведем итоги", – продолжил он. "Чикаго Кабс выиграли Мировую серию, Дональд Трамп выиграл президентские выборы, и Боб Дилан получил Нобелевскую премию", – сказал Буллард, ссылаясь на три события, произошедшие в 2016 году. Его комментарии были встречены смехом со стороны других участников заседания, согласно транскрипту ФРС.

"Неудачно Сконцеплированные Политики США"

Позже заседания показали больше озабоченности, когда администрация Трампа готовилась к возможной торговой войне с Китаем. Официальные лица ФРС становились все более критичными, иногда выражая недовольство политическими программами.

"Цель Трампа быть жестким в торговле может не привести к лучшим торговым соглашениям для США, а скорее к значительному увеличению торговых барьеров и последующим отрицательным последствиям", – заявил Уильям Дьюди, тогдашний заместитель председателя ФРС, на заседании по денежно-кредитной политике, которое состоялось с 31 января по 1 февраля 2017 года.

"Похоже, что мы можем обменять более высокую вероятность устойчивого расширения в течение следующего года или двух на более высокую вероятность жесткой посадки позже", – сказал Дьюди, используя термин "жесткая посадка" для описания ситуации, в которой ФРС не может контролировать инфляцию без запуска рецессии.

"Долгосрочные последствия некоторых из рассматриваемых изменений политики, особенно тех, которые связаны с торговлей и иммиграцией, могут быть quite разрушительными", – заявила Местер на том же заседании. "Есть и другие угрозы, в том числе геополитические риски, некоторые из которых могут возникнуть из-за эскалации плохо сконцеплированных политик США".

Эти тарифные политики, предложенные Трампом, могут существенно повлиять на американский бизнес-сектор и международные торговые отношения.

Центральные банкиры, такие как официальные лица ФРС, должны оценивать влияние фискальных политик на экономику, включая потенциальные тарифы, но они не комментируют или оценивают политические программы непосредственно.

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