Федеральная резервная система отложила снижение процентных ставок на четыре года.

Если Федеральная резервная система решит снизить затраты на заимствования на половину процентного пункта, как многие ожидают, или на более традиционный четверть процентного пункта, это станет значительным поворотным моментом для американской экономики и ее потребителей, которые в последнее время борются с рекордными затратами.

Этот шаг также укажет на то, что официальные лица Федеральной резервной системы обрели достаточно уверенности в том, что инфляция находится под контролем, чтобы позволить себе более расслабленную политику. Однако это не будет означать полной победы над инфляцией, а скорее тонкий баланс, который сдвинет фокус на американский рынок труда, который показал признаки уязвимости.

В последнее время вокруг решения центрального банка о снижении процентных ставок царила необычайная неопределенность. Хотя Федеральная резервная система намекала на снижение затрат на заимствования, призывы к снижению на половину процентного пункта стали громче в последние дни. Обычно перед решением ФРС финансовые рынки и экономисты согласны друг с другом. Однако шансы на значительное снижение процентных ставок резко возросли в понедельник; к вторнику после полудня контракты на федеральные фонды указывали на 63-процентную вероятность существенного снижения ставок, по сравнению с около 30 процентов в четверг, согласно данным CME Group.

Многие видные экономисты и законодатели также призывают к решительным действиям на этой неделе. Например, член Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер подчеркнул необходимость действий earlier this month, заявив, что текущие данные больше не оправдывают терпение. Сенатор Элизабет Уоррен и ее демократические коллеги даже призвали к снижению на три четверти процентного пункта, утверждая, что задержка ФРС наносит ущерб рынку труда.

Во вторник бывший президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в интервью CNBC, что ФРС, возможно, немного отстает от графика и призывает к снижению на половину процентного пункта. В то же время бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дудли argued в статье Bloomberg, что "логика, поддерживающая снижение на 50 базисных пунктов, убедительна".

Несмотря на открытость председателя ФРС Джерома Пауэлла и члена Уоллера к ранним снижениям ставок, экономист Грегори Дако предсказал "постепенность" в записке на прошлой неделе. Он предположил, что политики придут к консенсусу в отношении снижения ставки на четверть процентного пункта.

Внимательно следите за американским рынком труда

В течение длительного времени инфляция была в центре внимания официальных лиц Федеральной резервной системы и инвесторов. Но больше нет.

Теперь внимание переключилось на ежемесячный отчет Министерства труда, который включает информацию о ежемесячном росте заработной платы, увеличении зарплат и уровнях занятости. По мере роста инфляции в 2021 и 2022 годах американские работодатели продолжали создавать рабочие места, а уровни безработицы опускались до почти полувековых минимумов. В конечном итоге Федеральная резервная система справилась с проблемой инфляции в стране, применяя жесткое средство высоких процентных ставок.

С тех пор как Федеральная резервная система начала свою кампанию по борьбе с инфляцией в марте 2022 года, она добилась некоторых успехов: индекс потребительских расходов Федеральной резервной системы показал годовой темп 2,5% в июле, что является значительным снижением по сравнению с рекордным уровнем 7,1% в июне 2022 года. Эта цифра приближается к официальной цели ФРС в 2 процента, и несмотря на некоторые остаточные увеличения расходов на жилье, экономисты ожидают, что инфляция продолжит снижаться в течение года.

Однако поскольку повышение процентных ставок Федеральной резервной системой имеет охлаждающий эффект на экономику и помогает снизить инфляцию, оно также может ослабить рынок труда, который естественным образом движется к более нормальному состоянию после пандемии. Ежемесячный рост числа рабочих мест замедлился в последние месяцы, и government released крупнейшую в истории вниз корректировку официальных данных о работе, сообщая о 818 000 fewer jobs в году, заканчивающемся в марте, чем было первоначально сообщено.

“ despite Chair Powell and Governor Waller’s readiness for front-loading rate cuts, we anticipate 'gradualism' will prevail,” Gregory Daco, EY-Parthenon’s chief economist, said in a note last week. “We believe policymakers will reach a consensus around a [quarter-point] rate cut.”

Этот потенциальный снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может существенно стимулировать бизнес в американской экономике, предоставляя им более низкие затраты на заимствования. Улучшение деловой среды также может привести к увеличению потребительских расходов, что еще больше поможет экономике.

Решение о снижении процентных ставок повлияет на различные сектора экономики, с бизнесом, в частности, внимательно следящим за тем, как более низкие затраты на заимствования могут повлиять на их операции и прибыльность.

Читайте также: