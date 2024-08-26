- Федеральная полиция Берлина прогнозирует более 6500 случаев несанкционированного проникновения к 2024 году

Незаконные переходы с территории зарубежья в Бранденбург и Берлин по-прежнему распространены в этом году, согласно данным Берлинской федеральной полиции. Число таких переходов резко возросло, увеличившись с около 8400 в 2021 году до 15000 в 2023 году. Эти цифры сопоставимы с теми, которые были зарегистрированы в 2024 году до июля, когда было выявлено 6547 незаконных переходов. Однако наиболее значительные ежемесячные цифры обычно отмечаются в осенние месяцы, что указывает на потенциальный дальнейший рост.

Большая часть этих нарушений границы связана с перемещением беженцев в направлении Германии по так называемому "белорусскому маршруту". Президента России Владимира Путина и его союзника, Александра Лукашенко, лидера Белоруссии, обвиняют Польша и ЕС в намеренном оказании помощи лицам из зон конфликтов для нелегального въезда в ЕС с 2021 года. Скорее всего, это достигается путем выдачи виз и логистической поддержки. Путь начинается в Белоруссии, а затем пересекает внешнюю границу ЕС в Польшу.

Как показывают предыдущие обновления от федерального правительства и федеральной полиции, большинство лиц, которые незаконно entered Germany через Белоруссию в прошлом году и в первой половине 2024 года, были афганцами, за ними следуют сирийцы. Среди других национальностей были Somalis, Indians, Iranians и Yemenis. Значительное число этих путешественников не имеют никаких документов.

В октябре 2023 года федеральный министр внутренних дел Нанси Фезер (СДПГ) распорядилась о временных пограничных проверках на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Эти проверки неоднократно продлевались с тех пор.

ЕС выразил озабоченность по поводу роста числа незаконных переходов из Белоруссии, большинство из которых составляют афганцы и сирийцы. ЕС, а также Польша обвиняют лидеров России и Белоруссии в оказании помощи лицам из зон конфликтов для нелегального въезда в ЕС.

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