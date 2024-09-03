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Ferrero твердо настроена на выпуск веганской версии Нутеллы

Компания Ferrero, производитель популярного шоколадного крема Nutella с арахисом, отходит от своей шестидесятипятилетней практики и представляет веганский аналог в розничных магазинах.

 and  James Williams
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- Ferrero твердо настроена на выпуск веганской версии Нутеллы

Начиная со следующей среды, Ferrero представит веганскую версию Nutella. Об этом было объявлено во вторник, и первоначальные продажи состоятся в нескольких европейских странах, в том числе Италии, Франции и Бельгии. Производитель обещает, что не пострадает вкус веганской версии.

Для создания веганского Nutella они исключат молоко и заменят его растительными аналогами, такими как нуты и рисовый сироп. По словам Ferrero, "Все больше потребителей сегодня выбирают сокращение или полный отказ от продуктов животного происхождения, будь то по питательным причинам или из соображений образа жизни".

Веганский Nutella должен сохранить свой оригинальный вкус

Тем не менее, у людей с аллергией на белки молока все равно может возникнуть опасение употреблять веганский продукт, так как он производится на предприятии, где обрабатывается молоко.

Первый баночный Nutella был произведен 20 апреля 1964 года на Ferrero, небольшой семейной компании в Альбе, городе в Пьемонте. В северной Италии они начали использовать молотые лесные орехи вместо какао-порошка в кондитерском производстве уже в 19 веке. Это привело к созданию коричневого нугового крема, подобного тому, что используется в Gianduiotti пралине. Этот продукт также был доступен для покупки в местных магазинах. Микеле Ферреро, сын основателя компании, придумал упаковывать его в банки.

Комиссия похвалила Ferrero за их приверженность удовлетворению различных пищевых потребностей с введением веганской версии Nutella. Несмотря на то, что он производится на предприятии, где обрабатывается молоко, Комиссия признает важность предоставления вариантов для потребителей, которые хотят избегать продуктов животного происхождения.

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