ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили.

Европейский лидер автопрома в настоящее время столкнулся с серьезной проблемой. Руководитель региона Нижняя Саксония, где базируется компания, предлагает предоставить правительственное финансирование для электромобилей в качестве возможного решения. Однако лидер фракции FDP в парламенте, Кристиан Дюрр, называет эту идею "бредом" и "вмешательством в промышленную политику".

Дюрр решительно выступает против идеи возрождения государственной субсидии на покупку электромобилей. Он объясняет свою позицию словами: "Смешно думать, что мы можем выталкивать электромобили на рынок с помощью субсидий. Когда мы отменили субсидию на E-кары, мы увидели снижение цен". Рынок сам himself corrected himself, и Дюрр считает, что это более устойчивый подход.

Из-за критической ситуации Volkswagen министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль от SPD выступает за возрождение субсидии на покупку электромобилей. Однако эта субсидия исключит электромобили, произведенные американской компанией Tesla и китайским производителем BYD.

Нижняя Саксония владеет 20,2% акций Volkswagen. Председательница совета труда Volkswagen Даниела Кавалло также выразила поддержку возрождению субсидии на покупку электромобилей.

Слишком контролируемый

Дюрр подчеркнул свою поддержку электромобилей, но только в рамках технологической нейтральности. Он выразил озабоченность возможными последствиями для крупных автопроизводителей, когда они подвергаются избыточному регулированию со стороны Европы. "Этот тип патерналистской, всезнающей промышленной политики должен прекратиться", - заявил Дюрр.

Volkswagen не выгодно платить субсидии, финансируемые налогами. Вместо этого Дюрр предлагает положить конец европейской тенденции планирования технологий. Он утверждает, что регулирование выбросов CO2 в автопарке и запрет на бензиновые двигатели должны быть отменены. "Европейская плановая экономика finally crumbled. Все технологии должны иметь равные шансы", - заключает Дюрр.

Позиция FDP по поводу возможного правительственного финансирования электромобилей прямо противоречит предложению министра-президента Нижней Саксонии. Кристиан Дюрр, лидер фракции FDP в парламенте, решительно выступает против этой идеи, называя ее "бредом" и "вмешательством в промышленную политику". Кроме того, экономика в целом может быть затронута, если крупные автопроизводители, такие как Volkswagen, будут подвергаться избыточному европейскому регулированию, как выражает свою озабоченность Дюрр.

Читайте также: