- ФДП предлагает судебные действия, чтобы включить себя в обсуждение Бранденбургского телевидения.

Либералы из FDP оспаривают решение RBB исключить их из теледебатов перед выборами в ландтаг

Свободная демократическая партия (ФDP) подала в суд на RBB, требуя включить их в теледебаты перед выборами в ландтаг Бранденбурга. Вопреки этому, кандидат от FDP Зьон Браун заявил: "Исключение космополитической и либеральной партии-центриста, входящей в состав федерального правительства, предопределяет результаты выборов". По словам Брауна, это несправедливо ущемляет FDP и искажает кампанию в критический момент.

Об этом сообщалось в "Bild am Sonntag". В пятницу в Административном суде Потсдама было подано срочное заявление, но на тот момент суд был недоступен. Выборы в новый ландтаг Бранденбурга состоятся 22 сентября.

FDP Не приглашены на теледебаты

RBB пригласил на теледебаты 17 сентября в Потсдаме ведущих кандидатов от SPD, AfD, CDU, BSW, Зеленых, Левых и BVB/Freie Wähler. Free Democrats с результатами опросов 2-3% не попали в список гостей, в отличие от других раундов дебатов.

Эти опросы указывают на то, что FDP может не попасть в ландтаг. Однако стоит отметить, что опросы общественного мнения подвержены неопределенности.

Принципы освещения RBB

На своем сайте RBB заявляет, что выбор тем и личностей в отдельных форматах и ​​трансляциях основывается на журналистско-редакторских принципах. Это включает в себя принципы "ступенчатой ​​равенства возможностей", гарантирующие справедливое представление всех партий с учетом их значимости и шансов на победу.

Это означает, что все партии получают равное и справедливое освещение. Значимость определяется их выступлением на предыдущих выборах и текущими результатами опросов.

FDP Обвиняют в Несправедливом Обращении

Лидер FDP Кристиан Линднер критиковал тот факт, что многие телезрители не смогут услышать основные убеждения Брауна, поскольку RBB исключает FDP при представлении ведущих кандидатов. Адвокат FDP в Бранденбурге Нико Хёртинг утверждает, что актуальность партии не определяется последним опросом общественного мнения, а скорее ее федеральной и государственной политической значимостью.

Федеральное правительство, в котором участвует FDP, считает, что их исключение из теледебатов RBB предопределяет результаты выборов и несправедливо ущемляет их кампанию. В защиту исключения FDP RBB ссылается на свои принципы освещения, которые предусматривают равное и справедливое обращение со всеми партиями на основе их выступления на предыдущих выборах и текущих результатов опросов.

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