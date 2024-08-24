Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЗдоровьеНовости

Фаучи в настоящее время восстанавливается после госпитализации из-за вируса Западного Нила.

Доктор Энтони Фаучи, ранее возглавлявший Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, сейчас recuperating дома после своей hospitalizatsiya из-за Западного Нила вируса, согласно сообщению представителя в субботу.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Новости про полное выздоровление доктора Фаучи после его борьбы с вирусом Западного Нила
Новости про полное выздоровление доктора Фаучи после его борьбы с вирусом Западного Нила

Фаучи в настоящее время восстанавливается после госпитализации из-за вируса Западного Нила.

Известный эксперт в области общественного здравоохранения Фаучи, широко известный благодаря своей роли в Группе по борьбе с коронавирусом в Белом доме, должен полностью оправиться, как заявила пресс-секретарь.

Подпишитесь на еженедельную рассылку CNN Health

  • Нажмите здесь, чтобы получать The Results Are In с доктором Санджаем Гуптой напрямую от команды CNN Health каждую вторник.

Примерно 1000 американцев ежегодно попадают в больницу из-за самой тяжелой формы вируса Западного Нила, передающегося через укусы комаров. Еще 1500 человек, в среднем, диагностируются после появления симптомов. Эксперты считают, что до 80% инфекций Западного Нила в США остаются невыявленными.

Для вируса Западного Нила нет вакцины или целевого лечения. Большинство случаев протекают в легкой форме, вызывая симптомы, подобные гриппу, и сыпь. В примерно 1 случае из 150 вирус поражает мозг и нервную систему, что может привести к отеку мозга, повреждению мозга или даже смерти. Примерно 100 человек умирают ежегодно от инфекций Западного Нила в США.

Пик активности Западного Нила обычно приходится на август и сентябрь. На 20 августа этого года зарегистрировано 216 случаев в 33 разных штатах, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 142 случаями нейроинвазивной формы.

Соблюдение мер здоровья, таких как использование репеллента от насекомых и избегание outdoor-активностей в часы пик комаров, может помочь снизить риск заражения вирусом Западного Нила. Восстановление Фаучи после своего здоровья служит напоминанием о важности заботы о здоровье и обращения за медицинской помощью, когда это необходимо.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Права США объявили о планах вновь предоставить бесплатные тесты на COVID-19, начиная с сентября,...
Здоровье

Власти США объявили о планах по введению дополнительных диагностических тестов и методов лечения COVID-19, направленных на помощь в управлении страной в осенний и зимний сезоны.

Несмотря на высокую активность Covid-19 во многих частях США, власти объявили в пятницу о возобновлении инициатив, предоставляющих бесплатные тесты, вакцинацию и терапию. Эти инициативы направлены на помощь стране в прохождении зимнего сезона респираторных вирусов.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Наблюдение: Увеличьте эффективность вашего 'времени на диване'. Выполняйте эту тренировку во время...
Здоровье

Экспериментировать с вечерними тренировками для улучшения сна: прерывать ежедневные упражнения после захода солнца

Вечерние упражнения могут стать ключом к продлению ночного сна, как показывают последние исследования.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В июне Франсин Милано отправилась в Вермонт, чтобы возобновить шестимесячный период получения...
Здоровье

Исследование последнего путешествия: нетрадиционный медицинский туризм

За 18 месяцев после диагностирования рецидива рака, который она считала, что победила 20 лет назад, Франсин Мило серьезно дважды поехала из своего дома в Пенсильвании в Вермонт, чтобы начать farewell arrangements.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неравнодушие окружает возможное влияние исследования на фертильность, и специалисты советуют...
Здоровье

Недавние исследования указывают на возможную связь между высоким риском заражения ВПЧ у мужчин и повышенным количеством нежизнеспособных сперматозоидов.

Исследователи неоднократно спорили, может ли инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) у мужчин повлиять на жизнеспособность спермы и потенциал фертильности. Предварительное исследование свидетельствует о том, что высокие уровни высокоактивных ВПЧ-инфекций могут быть связаны с...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Ульрике Гроссе-Рёттих называет план правительства, предусматривающий приостановку государственных...
Федеральные земли Германии

Противники: "Абсурд" предложенное отмену церковных сборов

В Тюрингии церкви получают существенную ежегодную финансовую поддержку, но большинство жителей Identify себя как неправославные. Попытки прекратить эти финансовые взносы встречают сопротивление.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.
Литература

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь. Пять друзей со времен студенчества преследуются прошлым, когда они отправляются на отдаленный остров на похороны старого друга. В доме покойного они обнаруживают труп в подвале. Труп, которого, как они считают, должны узнать. Длинноногий, Озвальд, Дагур, Элин, Магнус и Сигги - друзья. Компания студентов,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
На демонстрации в поддержку Палестины quartet сотрудников правоохранительных органов получили...
Федеральные земли Германии

Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге

- Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге В районе Кройцберг Берлина на митинге в поддержку Палестины, по данным полиции, четверо полицейских получили ранения. Как сообщается, демонстранты бросали камни и бутылки в полицейских. Были задержаны 17 человек для проверки личности, а также составлено 21 протокола. Раненые полицейские продолжили нести

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Мэр Берлина Кай Вегнер обладает Influense на выбранного ЕС кандидата на должность канцлера
Федеральные земли Германии

Вегнер хочет обратиться к будущему канцлеру во время сессии вопросов и ответов.

В сентябре или октябре, Фридрих Мерц и Маркус Зёдер решат, кто будет выдвинут в кандидаты на пост канцлера союза. Текущий мэр Берлина Кай Вегнер высказывает свое мнение о том, кто должен обладать этой властью.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно