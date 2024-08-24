Фаучи в настоящее время восстанавливается после госпитализации из-за вируса Западного Нила.

Известный эксперт в области общественного здравоохранения Фаучи, широко известный благодаря своей роли в Группе по борьбе с коронавирусом в Белом доме, должен полностью оправиться, как заявила пресс-секретарь.

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Примерно 1000 американцев ежегодно попадают в больницу из-за самой тяжелой формы вируса Западного Нила, передающегося через укусы комаров. Еще 1500 человек, в среднем, диагностируются после появления симптомов. Эксперты считают, что до 80% инфекций Западного Нила в США остаются невыявленными.

Для вируса Западного Нила нет вакцины или целевого лечения. Большинство случаев протекают в легкой форме, вызывая симптомы, подобные гриппу, и сыпь. В примерно 1 случае из 150 вирус поражает мозг и нервную систему, что может привести к отеку мозга, повреждению мозга или даже смерти. Примерно 100 человек умирают ежегодно от инфекций Западного Нила в США.

Пик активности Западного Нила обычно приходится на август и сентябрь. На 20 августа этого года зарегистрировано 216 случаев в 33 разных штатах, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 142 случаями нейроинвазивной формы.

Соблюдение мер здоровья, таких как использование репеллента от насекомых и избегание outdoor-активностей в часы пик комаров, может помочь снизить риск заражения вирусом Западного Нила. Восстановление Фаучи после своего здоровья служит напоминанием о важности заботы о здоровье и обращения за медицинской помощью, когда это необходимо.

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