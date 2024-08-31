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Фантастическая начальная фаза Барселоны становится все более сюрреалистичной.

 and  Ann Bradley
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Фантастическая начальная фаза Барселоны становится все более сюрреалистичной.

Ханс-Дитер Флик привел ФК Барселону к разгромной победе над Вальядолидом со счетом 7:0. Немецкий тренер принес радость каталонской команде. Бразильский звездный форвард и недавнее пополнение из Бундеслиги блистали в домашней победе Барселоны.

В своем дебютном матче в испанской Ла Лиге Ханс-Дитер Флик привел ФК Барселону к убедительной победе, завоевав четвертую победу в чемпионате. Разгром 7:0 (3:0) над Реал Вальядолидом на Камп Ноу стал возможен благодаря голам ключевых игроков. Роберт Левандовски, бывший лучший бомбардир Бундеслиги, и Дани Ольмо, бывший игрок Лейпцига, забили по голу, а 27-летний бразилец Рафаэла стяжал шоу, забив три потрясающих гола.

Левандовски и Рафаэла вывели Барселону в лидеры, забив два гола подряд на 20-й и 24-й минутах. Жюль Кунде (45+2) добавил к преимуществу перед перерывом, а Рафаэла забил еще два гола на 64-й и 72-й минутах, доведя счет до 4:0. Ольмо затем присоединился к голевой феерии, забив на 82-й минуте, а Ферран Торрес добавил еще один гол всего через две минуты. Победа могла быть еще более убедительной.

"Я думаю, что болельщики сегодня увидели нечто особенное. Команда вдохновлена их поддержкой и всегда готова забивать", - сказал Флик после матча. "Игроки не сбавляют интенсивности. Это источник гордости для болельщиков".

Флик также похвалил Дани Ольмо, который вновь продемонстрировал отличную игру. "Я ожидал такого эффектного дебюта. Я знаю его хорошо. Он фантастический. Его работа в середине поля невероятна. Он создает идеальный баланс".

Однако сам Флик был назван лучшим летним приобретением болельщиками. "Я горжусь тем, что они любят меня, но у нас еще долгий путь впереди. Это только четвертый игровой день", - сказал Флик.

После впечатляющей победы Роберт Левандовски и Рафаэла продемонстрировали свои футбольные навыки, забив по два гола за ФК Барселону. Потрясающие выступления бразильского звездного форварда продолжаются, делая его самым ярким игроком в команде в матче против Реал Вальядолида со счетом 7:0.

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