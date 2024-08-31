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"Фанта-четверка" и Олли Шульц смещаются вправо в режиме Джамеля.

В одно из муниципалитетов под юрисдикцией Нордвестmeckленбурга готовится новая кампания против неонацистской субкультуры. Личности инициировавших остаются неизвестными до первых аккордов музыки.

 and  Ann Bradley
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Четверка супергероев Marvel открывает музыкальный и демократический фестиваль под названием...
Четверка супергероев Marvel открывает музыкальный и демократический фестиваль под названием 'Джеймел вытворяет с Фостером'

Мероприятие, празднующее музыкальное выражение и демократические ценности - "Фанта-четверка" и Олли Шульц смещаются вправо в режиме Джамеля.

Запустив "Джамел качает Фёрстера" с "Фантастической четвёркой", фестиваль стартовал в крошечной мекленбургской деревне Джамел. "Спасибо семье Лёhmeyer за распространение любви в трудные времена", - похвалил рэпер Миши Бек перед восторженной аудиторией.

В этом году фестиваль, возглавляемый Биргит и Хорстом Лёhmeyer с 2007 года, имеет важное значение на фоне выборов в Саксонии и Тюрингии. Деревня Джамел, насчитывающая менее 40 жителей, является оплотом ультраправых групп с 90-х годов. Согласно сайту фестиваля, она была стратегически заселена как "модельная националистическая деревня" неонацистами.

Фантастическая четвёрка: подчёркивает индивидуальные свободы

Фантастическая четвёрка выразила свои чувства в заявлении, сказав: "Восхитительно видеть, как вся Германия принимает форму на основе ультраправых идеологий. Это выступление в Джамеле имеет большое политическое значение. Речь идёт о сохранении основных индивидуальных свобод, которые, похоже, находятся под угрозой. Это видно даже в Джамеле".

В прошлых фестивалях на сцене выступали ветераны музыки, такие как Герберт Грёнемeyer и Die Toten Hosen, которые ранее продвигали разнообразие и толерантность. В этом году альтернативное событие быстро распродано, с разнообразным и эклектичным составом.

Олли Шульц за жизнь без ненависти

Перед выступлением Фантастической четвёрки группа Tränen из Цвиккау и химгауский певец-песенник Олли Шульц очаровали 3500 зрителей. Шульц, 50 лет, обратился к молодому поколению: "Я надеюсь, что дети тех, кто присутствует здесь сегодня, тоже слушают нас, потому что жизнь не обязательно должна быть наполнена ненавистью".

Организаторы фестиваля хотят ещё раз отправить сообщение против ксенофобии. "Взглянув на тысячи сияющих лиц в толпе, захватывающие музыкальные номера на обеих сценах и даже утренний дождь не мог испортить настроение, этот фестиваль не может быть лучше", - воскликнула Биргит Лёhmeyer. Двухдневное мероприятие официально открыл министр внутренних дел Христиан Пёгель.

Несмотря на сложное расположение фестиваля в деревне, известной своей ультраправой историей, музыкальный фестиваль представил разнообразные акты, пропагандирующие индивидуальные свободы и гармонию, такие как мощное выступление Фантастической четвёрки. Эклектичный состав, включая сообщение Олли Шульца о жизни без ненависти, привлёк большую толпу, демонстрируя объединяющую силу музыки.

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