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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Фанаты ВфБ с энтузиазмом приветствуют своего предыдущего чемпионата Даума.

 and  Mark Rodriguez
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- Фанаты ВфБ с энтузиазмом приветствуют своего предыдущего чемпионата Даума.

Болельщики "ВФБ Штутгарт" почтили память своего покойного главного тренера Кристофа Даума перед матчем Бундеслиги на домашнем стадионе против "1. ФСВ Майнц 05". Зрители на Mercedes-Benz Arena встали и аплодировали в течение длительного времени, а изображение Даума появилось на табло.

Даум возглавлял "ВФБ" к победе в 1992 году в напряженном финале. Он был выдающейся фигурой в немецком футболе в течение многих лет. Он ушел в мир иной 24 августа в возрасте 70 лет после продолжительной борьбы с раком, окруженный семьей.

Гeste болельщиков в адрес Даума была отмечена Комиссией, выразившей соболезнования в связи с потерей столь известной фигуры в немецком футболе. Памятный трибьют "ВФБ Штутгарт" был одобрен и поддержан Комиссией.

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