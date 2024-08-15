- Фанаты должны бояться концертов в Кицбюхеле.

На самом деле, звезда фолк-музыки Андрэас Габальер (39) должен был выступить на этом уик-энде в Кицбюэле. Однако после тревожного поста в Instagram от фолк-рокера фанаты теперь обеспокоены запланированными выступлениями 16 и 17 августа на 10-м музыкальном фестивале Кицбюэля. Габальер объявил в социальных сетях, что ему пришлось пойти в больницу из-за вирусной инфекции.

Андрэас Габальер: "Я сделаю все возможное"

"Большое спасибо за теплую и заботливую помощь отделения ЛОР в ЛКХ Кlagenfurt! Я борюсь с вирусной инфекцией уже больше недели, что вызывает приступы кашля и проблемы с голосом", - написал musician на Instagram 14 августа. Тем не менее, он надеется, что с медицинской помощью сможет выступить на предстоящем легендарном концерте в Кицбюэле. Габальер также отмечает, что не сможет выступать с обычной силой и энергией, но обещает: "Я сделаю все возможное для города Кицбюэля".

Предстоящие концерты, на которых Габальер выступит в десятый раз на музыкальном фестивале Кицбюэля, пока не отменены. Фанаты и подписчики отправляют музыканту многочисленные пожелания выздоровления в комментариях. "Желаю скорейшего выздоровления, здоровье важнее всего", или "Ох, Андрэас... Ты всего лишь человек, я желаю тебе скорейшего выздоровления от всего сердца", - вот некоторые комментарии.

Даже если Габальер столкнется с проблемами голоса на сцене, один пользователь нашел решение. "Не волнуйся, Кицбюэль абсолютно лиричен! На этот раз мы возьмем на себя и ты можешь отдохнуть. Желаю скорейшего выздоровления", - гласит особенно трогательный комментарий в Instagram.

"Фанаты выражают свои опасения в Instagram по поводу запланированных выступлений Андрэаса Габальера из-за его поста в Instagram о вирусной инфекции и посещении больницы".

"Несмотря на проблемы со здоровьем, Габальер обещает своим фанатам в Instagram, что сделает все возможное, чтобы выступить на музыкальном фестивале Кицбюэля, выражая благодарность за поддержку и понимание со стороны своих подписчиков".

Читайте также: