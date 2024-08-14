- Фальшивое наследство миллиардера, якобы, клевещет на Шанью Гейсс.

Поскольку он якобы создал ложное впечатление в социальных сетях о сексе с телезвездой Шанией Гейсс (20), молодой человек должен предстать перед судом в местном суде Хайльбронна в среду (1:30). Мужчину обвиняют в клевете. Гейсс не захотела сделать заявление до суда.

Подсудимый, родившийся в 1999 году, якобы разместил поддельный чат на своем аккаунте в Instagram с 500 000 подписчиками, утверждая, что обменялся сексуальными актами с Гейсс в клубе в Кицбюэле. По словам суда, он знал, что между ними не было встречи, не говоря уже о сексуальных актах.

Поддельные чаты также отправлялись в СМИ?

Мужчина якобы хотел похвастаться предполагаемым сексуальным опытом перед своими подписчиками, зная, что это унизит Гейсс на публике. Он также якобы отправил поддельные сообщения в чате двум СМИ, которые оба сообщили об angeblichen Sexualakt, сказал суд.

На своем канале в Instagram мужчина якобы изображал себя миллиардером- наследником, живущим роскошной жизнью с состоянием в 23 миллиарда евро. Однако суд заявил, что мужчина на самом деле является солдатом с скромным доходом.

Известная телесемья со своим шоу

Семья Гейсс стала известной благодаря телешоу "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", которое с 2011 года показывает их жизнь в мире гламура. Шания Гейсс - младшая дочь Роберта и Кармен Гейсс и имеет сестру по имени Давина. Семья родом из Кёльна, но живет в княжестве Монако.

Подсудимый, неоднократно извинявшийся во время слушания, сказал: "Я сожалею, я сожалею" за свои действия, которые привели к судебному разбирательству. Кроме того, после того как узнал, что поддельные сообщения в чате были отправлены также в СМИ, он извинился, сказав: "Я сожалею, я сожалею" за дальнейшее унижение Шании Гейсс.

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