- Факт: Вы слышали об этом?

Первопроходец блондинка в новой волне и панк-революции

Группа Blondie, возглавляемая вокалисткой Дебби Харри, стала лицом американской новой волны и панк-революции конца 70-х.

Первые в чартах рэпа

В марте 1981 года Blondie стала первой группой, возглавившей американские музыкальные чарты с рэп-песней "Rapture". Ранее Дебби Харри предоставила сцену "Субботним вечером в прямом эфире" The Funky Four Plus One More, что, как считается, было первой живой рэп-выступлением на американском телевидении.

Выносливость блонд

Регулярное обесцвечивание сказалось на волосах Дебби Харри. В интервью "InStyle" она посоветовала оставлять темные корни, чтобы сохранить силу волос: "Если не красить кожу головы, это добавляет прочности, но они все равно, скорее всего, сломаются".

Прошлое в клубе Playboy

Перед тем, как присоединиться к Blondie, Дебби Харри работала официанткой в клубе Playboy в Нью-Йорке под темными волосами. Она описала этот опыт как "интересный". В отличие от некоторых своих коллег, она не планировала стать "карьерной крольчихой", как она позже призналась в интервью.

Икона мейнстрима

Годами после дебюта в нью-йоркском клубе вокалистка Blondie проникла в основное течение американских детских спален: в 2009 году была выпущена кукла Барби Дебби Харри, получившая ее одобрение.

Удачно избежав трагедии

Весь проект Blondie едва не закончился, еще не начавшись. В начале 70-х, до начала своей музыкальной карьеры, Дебби Харри чудом избежала знаменитого серийного убийцу Теда Банди, который пытался заманить ее в свою машину. Ей удалось открыть дверь машины и убежать.

Чтобы внести ясность, группа даже выпустила кнопки с надписью "Blondie - это группа!". Дебби Харри часто называли "Блонди" на улицах Нью-Йорка, что в конечном итоге вдохновило название группы.

Дебби Харри обсуждала уход за волосами в интервью ['InStyle'], посоветовав оставлять темные корни, чтобы сохранить силу волос. В 2009 году, в качестве tribu, была выпущена кукла Барби Дебби Харри, отражающая ее статус иконы мейнстрима.

Читайте также: