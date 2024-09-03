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Фабио Стасси получил премию Хермана-Кестена, присуждаемую Центром ПЕН

Немецкий ПЕН-центр чествует автора и литературное издание за исключительную защиту угроженных литературных фигур.

 and  Vladimir Milov
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- Фабио Стасси получил премию Хермана-Кестена, присуждаемую Центром ПЕН

За преданность демократии 62-летний итальянский писатель Фабио Стасси получит в этом году премию Германа Кестена от ПЕН-центра Германии. Об этом объявил центр, базирующийся в Дармштадте. Вице-президент ПЕН Наджем Вали объяснил выбор как чествование "смелого сопротивления Стасси против неофашистских тенденций в Италии". Церемония награждения состоится 14 ноября в Дармштадтском государственном театре.

Премия в размере 20 000 евро присуждается лицам, которые защищают, отстаивают и содержатся в заключении из-за преследования писателей, как указано в ПЕН-центре Германии. Ее поддерживает Министерство науки и искусств Гессена. Ранее лауреатами премии становились Гюнтер Грасс, Анна Политковская, Лю Сяобо и Кан Дюндар.

Кроме того, будет вручена и премия имени Германа Кестена. Эта премия, вручаемая каждые два года, чествует международный литературный журнал "Слова без границ". Премия в размере 5000 евро признает институты или организации, поддерживающие заключенных писателей. "Слова без границ" предоставляет доступ к мировой литературе для англоязычных читателей.

ПЕН представляет поэтов, эссеистов, романистов. Ассоциация писателей, основанная 100 лет назад, отстаивает литературу, свободу слова и международное взаимопонимание.

Литературная премия Германа Кестена в размере 20 000 евро не ограничивается исключительно литературным мастерством, но также чествует лиц, выступающих в защиту преследуемых писателей. Международный литературный журнал "Слова без границ" является получателем премии имени Германа Кестена, вручаемой каждые два года, которая признает институты, поддерживающие заключенных писателей.

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