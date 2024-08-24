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Эвелин Мэтт, соавтор "Котла" умерла.

 and  Max Becker
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Телевизионный балет был неотъемлемой частью 'Кessel Buntes' в 1991 году, как показано в этом...
Телевизионный балет был неотъемлемой частью 'Кessel Buntes' в 1991 году, как показано в этом эпизоде.

Эвелин Мэтт, соавтор "Котла" умерла.

Евлин Матт, ключевая фигура в создании популярного телевизионного шоу ГДР "Ein Kessel Buntes", к сожалению, ушла из жизни в возрасте 89 лет. Вольфганг Липперт, один из ведущих шоу, объявил об этом в немецком агентстве новостей, ссылаясь на информацию от семьи Матт. В развлекательной телевизионной сцене ГДР эта потеря была глубокой, так как Матт сыграла решающую роль в том, чтобы сделать "Ein Kessel Buntes" неотъемлемой частью выходных просмотров.

Липперт, скорбя, сказал: "Потеря Эвелин Матт - это тяжелый удар для меня". Она занимала значительное место в его жизни, будучи и наставником, и другом. "Она открыла меня, была моим боссом и на протяжении десятилетий давала бесценные советы. Я буду очень скучать по ней!" Липперт вел "Ein Kessel Buntes" с его начала в 1972 году до его последнего эфира в 1992 году, сначала на сети ГДР, а затем на ARD. На шоу выступали известные артисты tanto из Восточной, так и из Западной Германии. Наряду с Липпертом, Дагмар Фридрих, Хельга Хайнemann и Карстен Шпек также были частью команды ARD.

Начало "Бунтес" в монохроме

Под руководством продюсера Гюнтера Штайнбахера "Ein Kessel Buntes" начал свой путь в Friedrichstadtpalast в Берлине и других больших залах. Сначала шоу транслировались в черно-белом формате, как сообщало Reuters. На протяжении всей своей карьеры Матт не только была со-основателем "Ein Kessel Buntes", но и сыграла решающую роль в развитии "Glück muss man haben", шоу Липперта, которое выходило с 1985 по 1997 год сначала на сети ГДР, а затем на MDR. Матт также курировала шоу Кармен Небель и Каролин Рибер, как сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

К 50-летию "Ein Kessel Buntes" в 2022 году Матт рассказала Bild о первоначальном сопротивлении названию шоу. "В то время у нас не было цветного телевидения. Первые четыре эпизода вышли в черно-белом формате", - поделилась она.

Другая известная фигура из шоу, Дагмар Фридрих, выразила свои соболезнования в Facebook: "Мои мысли и молитвы с ней в последнем путешествии". Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) продолжает производить спин-офф шоу под названием "Ein Kessel Buntes Spezial" с Липпертом в качестве ведущего.

Липперт часто смотрел "Ein Kessel Buntes" на своем черно-белом телевизоре, так как шоу еще не перешло на цветной формат. Телевизионная программа сыграла значительную роль в знакомстве Матт и Липперта, способствуя их профессиональным и личным отношениям.

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