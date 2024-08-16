Эвелин Бурдеки опровергает обвинения, связанные с утечкой частных фотографий.

В течение многих лет Эвелин Бурдеки, бывшая королева джунглей RTL, получала множество нежелательных пик сегениталий от случайных людей в социальных сетях. Устав от этой постоянной травли, она решила взять дело в свои руки.

Эвелин Бурдеки больше не хочет получать сотни непристойных изображений в день, ситуация, начавшаяся в 2019 году. С тех пор количество такого контента, скорее всего, только выросло.

Решительная положить конец этой нежелательной вниманию, Бурдеки объявила свой план в Instagram, сказав: "Я подаю заявление! Я выведу всех этих парней на их семьи, друзей и места работы."

Сдержав слово, она раскрыла один такой случай на своем следующем слайде, показав лицо и имя отправителя. Несмотря на то, что она замазала его интимные части, он намеренно подчеркнул их на фото. Ее разочарование вылилось в вопрос: "Какой мир это, где такие грубые, личные нападения остаются безнаказанными?"

Поставьте конец "мясным крюкам"!

В 2019 году она выразила свое разочарование, сказав: "Когда эти мужчины ходят по улице и встречают женщину, они не достают свои гениталии!" Она решительно попросила: "Пожалуйста, перестаньте присылать мне свои 'мясные крюки'! Это сексуальное домогательство, и это незаконно!" Она ясно дала понять всем, кто присылал такой контент.

По ее словам, никто, независимо от своей известности, не должен подвергаться такому обращению. В то время она сердито сказала: "Позор вам!" тем, кто совершал эти преступления.

Instagram - это платформа, на которой Бурдеки поделилась своим планом бороться с травлей. Она решительно осудила постоянную отправку непристойных изображений на платформе, сказав: "Оставьте свои 'мясные крюки' в моих DM, это сексуальное домогательство и это неправильно."

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