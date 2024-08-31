- Eurojackpot Jackpot переезжает в Северный Рейн-Вестфалию, стоимость 92,5 млн евро с долей 12,75 евро

Победитель из Северного Рейна-Вестфалии сорвал невероятный джекпот в размере примерно 92,5 миллионов евро в Eurojackpot. Победные числа, 8, 11, 25, 31 и 48, а также Euro-числа 11 и 12, были выбраны во время розыгрыша в лотерейном киоске, расположенном в Рейнланде. Westlotto объявило, что неизвестный победитель потратил 12,75 евро, что эквивалентно шести отдельным игровым билетам.

Фортуна улыбнулась победителю, который лично отметил числа на своем билете Eurojackpot. К сожалению, ни один другой участник из 19 европейских стран не смог повторить этот набор.

Это был третий выигрыш в Eurojackpot в Северном Рейне-Вестфалии в этом году. В июле регион выиграл 98,2 миллиона евро, а в апреле 42-летний местный житель из NRW разделил джекпот в 120 миллионов евро с другим победителем.

Розыгрыш в пятницу принес радость многим другим игрокам. Шесть билетов из Баварии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии, а также билеты из Греции, Венгрии и Польши, каждый выиграл 475 375 евро во втором призowym уровне.

Шанс выиграть Eurojackpot составляет 1 к 140 миллионам. Участники выбирают 5 чисел из 50, а затем выбирают 2 Euro-числа из 12.

Победитель из региона Рейнланд в Северном Рейне-Вестфалии праздновал свою победу в Eurojackpot в местном лотерейном киоске. Эта последняя победа в Рейнланде стала третьей значительной победой в Eurojackpot в Северном Рейне-Вестфалии в этом году.

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