- Этот знаменитый сосед достиг своей шестидесятилетней вехи.

Известный на весь мир актер Киану Ривз несомненно является одной из самых влиятельных личностей в киноиндустрии. Его карьера взлетела в начале 90-х с такими хитами, как "На гребне волны" ("Point Break") и "Скорость". На заре нового века Ривз, известный своей любовью к научной фантастике, стал временной сенсацией с шокирующим "Матрицей". С 2014 года он будоражит жанр экшен с серией "Джон Уик", собравшей более миллиарда долларов по всему миру.

Киану Ривз - посредственный актер?

В течение долгого времени и фанаты, и критики сомневались в актерских способностях Ривза, заходя так далеко, что говорили, что он не играет, а просто играет самого себя. Однако, если пересмотреть его знаковые роли, это становится смешным. Кто еще мог бы сыграть невинного, колеблющегося Нео, который так долго борется со своей судьбой?

И кто из голливудских элит мог бы так убедительно и захватывающе исполнить революционные боевые сцены в "Матрице", совмещенные с философской историей?

Ривз впервые получил признание за роли в жанре экшен, которые позволили ему продемонстрировать свой звездный шарм. В "На гребне волны" он был увлечен Патриком Свеyze ("1952-2009") стать серфером и искателем приключений. К концу стильного криминального триллера Кэтрин Бигелоу он осознает бессмысленность своего прежнего конформистского полицейского образа жизни.

Он не ограничился одним успехом в прокате с "Скоростью" 1994 года, захватывающим экшен-фильмом с простым, но эффективным концептом: автобус, который не может慢下来. Однако Ривз не всегда делал лучший выбор ролей в 90-х, и он упустил свой второй шанс после "Матрицы Революции" (2003) с фильмами вроде "Дом у озера", "Улицы королей" и "47 ронинов".

"Джон Уик" как возрождение карьеры

Сложно представить, где бы был Киану Ривз без серии "Джон Уик". Критики часто проводят параллели между личной жизнью Ривза и историей Джона Уика. Джон Уик теряет свою жену, а затем и собаку, подаренную ему женой, которая знала, что умирает, сказав: "Но тебе нужен кто-то, кого можно любить".

Ривз пережил свою долю трагедий. Его подруга Дженнифер Сайм (1972-2001) родила мертвую дочь Аву. Позже Сайм погибла в результате ДТП. Его сестра Ким Ривз (57 лет) боролась с лейкемией в течение десяти лет. Его друг Ривер Феникс ("1970-1993"), с которым он снялся в фильме Гуса Ван Сента "Мое собственное Идахо", умер от передозировки в 1993 году.

Ривз пожертвовал миллионы на исследования рака и известен своей добротой. Его видели, как он уступает место на метро женщине с тяжелыми сумками или ест сэндвич на парковой скамейке в непринужденной манере.

Интернет, в частности через многочисленные мемы, кажется влюбленным в Ривза. Он публично объявил о своем романе с художницей Александрой Грант в 2019 году. Многие из его фанатов, вероятно, насладились бы временем, проведенным с кажущимся доступным, милым и sometimes задумчивым суперзвездой, который держит свою личную жизнь в тайне. Киану Ривз отметит свой 60-й день рождения 2 сентября.

