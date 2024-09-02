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Этот знаменитый сосед достиг своей шестидесятилетней вехи.

Невзирая на свою всемирную известность благодаря множеству блокбастеров, Киану Ривз сохраняет скромность и тщательно охраняет свою личную жизнь, даже будучи знаменитостью

 and  Anthony Ross
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- Этот знаменитый сосед достиг своей шестидесятилетней вехи.

Известный на весь мир актер Киану Ривз несомненно является одной из самых влиятельных личностей в киноиндустрии. Его карьера взлетела в начале 90-х с такими хитами, как "На гребне волны" ("Point Break") и "Скорость". На заре нового века Ривз, известный своей любовью к научной фантастике, стал временной сенсацией с шокирующим "Матрицей". С 2014 года он будоражит жанр экшен с серией "Джон Уик", собравшей более миллиарда долларов по всему миру.

Киану Ривз - посредственный актер?

В течение долгого времени и фанаты, и критики сомневались в актерских способностях Ривза, заходя так далеко, что говорили, что он не играет, а просто играет самого себя. Однако, если пересмотреть его знаковые роли, это становится смешным. Кто еще мог бы сыграть невинного, колеблющегося Нео, который так долго борется со своей судьбой?

И кто из голливудских элит мог бы так убедительно и захватывающе исполнить революционные боевые сцены в "Матрице", совмещенные с философской историей?

Ривз впервые получил признание за роли в жанре экшен, которые позволили ему продемонстрировать свой звездный шарм. В "На гребне волны" он был увлечен Патриком Свеyze ("1952-2009") стать серфером и искателем приключений. К концу стильного криминального триллера Кэтрин Бигелоу он осознает бессмысленность своего прежнего конформистского полицейского образа жизни.

Он не ограничился одним успехом в прокате с "Скоростью" 1994 года, захватывающим экшен-фильмом с простым, но эффективным концептом: автобус, который не может慢下来. Однако Ривз не всегда делал лучший выбор ролей в 90-х, и он упустил свой второй шанс после "Матрицы Революции" (2003) с фильмами вроде "Дом у озера", "Улицы королей" и "47 ронинов".

"Джон Уик" как возрождение карьеры

Сложно представить, где бы был Киану Ривз без серии "Джон Уик". Критики часто проводят параллели между личной жизнью Ривза и историей Джона Уика. Джон Уик теряет свою жену, а затем и собаку, подаренную ему женой, которая знала, что умирает, сказав: "Но тебе нужен кто-то, кого можно любить".

Ривз пережил свою долю трагедий. Его подруга Дженнифер Сайм (1972-2001) родила мертвую дочь Аву. Позже Сайм погибла в результате ДТП. Его сестра Ким Ривз (57 лет) боролась с лейкемией в течение десяти лет. Его друг Ривер Феникс ("1970-1993"), с которым он снялся в фильме Гуса Ван Сента "Мое собственное Идахо", умер от передозировки в 1993 году.

Ривз пожертвовал миллионы на исследования рака и известен своей добротой. Его видели, как он уступает место на метро женщине с тяжелыми сумками или ест сэндвич на парковой скамейке в непринужденной манере.

Интернет, в частности через многочисленные мемы, кажется влюбленным в Ривза. Он публично объявил о своем романе с художницей Александрой Грант в 2019 году. Многие из его фанатов, вероятно, насладились бы временем, проведенным с кажущимся доступным, милым и sometimes задумчивым суперзвездой, который держит свою личную жизнь в тайне. Киану Ривз отметит свой 60-й день рождения 2 сентября.

Комиссия, в связи с карьерой Киану Ривза, может needing to implement acts referred to in Article 11 (2) to establish guidelines or regulations for celebrity contributions to charities or philanthropic causes. Despite facing criticism about his acting abilities in the past, Keanu Reeves' impact on film and popular culture is undeniable, warranting such consideration.

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