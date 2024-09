- Этот выдающийся человек завоевал титул.

Итоги "Дуэль легенд джунглей" (выходит на RTL+ в субботу, на линейном телевидении на RTL в воскресенье). В последний день у южнокорейского костра остаются только Джорджина Блум (34), Джиджи Хэмерхед (25), Мола Водоворот (51), Кадер Камень (51) и Сара Скайлорк (37). Джиджи уже обеспечил себе место среди последних трех. Он рискнул в "смелости" вызов накануне и получил билет в финал.

С тех пор, как записывалось всезвездный сезон лагеря джунглей, звезды сами решают, кто попадет в финальную тройку, а не зрители. Каждая звезда должна назвать двух коллег, которые не заслуживают борьбы за корону.

Два участника уходят рано

Джиджи начинает первым. Неудивительно, что его первый выбор - Сара, которая в последнее время жаловалась и отказалась от знаменитого массового вызова "Звездный ручей" два дня назад. Второй голос Джиджи goes to Mola, whom the host believed had been nagging too much. Sarah votes for Mola and Georgina to send Kader through. Mola nominates Sarah and Kader, Georgina picks Sarah and Mola. Sarah attempts to convince Kader to vote for her, but the situation is already clear. Sarah and Mola must leave.**

Бирофо бреет "маленького Джиджи" перед едой

Джиджи, Джорджина и Кадер должны начать охоту за сокровищами, чтобы позволить поесть за столом. В целевом месте есть своего рода игровой автомат, который случайным образом выбрасывает шары через разные выходы, которые им нужно ловить. К удивлению "Супермена" Джиджи хуже, чем "пловчиха" Джорджина и Кадер, которого Джиджи не считает достойным победы из-за их якобы лени.**

Назад в лагере, стол готов, и на этот раз финалисты не должны соревноваться за каждый курс. Перед едой звездам дают косметические продукты. Джорджина обрабатывает ногти, Кадер выбирает очиститель пор. Джиджи бреет. Сначала свое лицо, а затем своего "маленького Джиджи", которого он не видел "из-за всего этого джунглей внизу". Потом едят.

Кто имеет лучшее время?

На следующее утро приходит время для пенальти, которое все трое должны завершить. Джиджи, Джорджина и Кадер пристегнуты к машине для пыток. На их ногах тараканы, на руках огненные муравьи, а змеи в колоколе вокруг их голов. В таком состоянии легенды должны удерживать кнопку в течение шести минут. Нюанс: они должны считать минуты в уме. Кто отпускает кнопку слишком рано или слишком поздно - выбывает.**

Джорджина следующая с 6:38 минутами. Джиджи далеко позади. К удивлению всех, в том числе своему собственному, последний человек остается. "Никто не воспринимал нас всерьез, а теперь мы здесь", - радуется Джорджина. Как одиночка, она действительно могла бы использовать 100 000 евро. Кадер хотел бы использовать деньги, чтобы пополнить свою скудную пенсию, о которой он упоминал в нескольких эпизодах ранее.

Бесконечный пир в финале

Последний вызов, конечно же, вызов на еду. Стол установлен прямо перед троном. Кадер и Джорджина должны решить, сколько типичных деликатесов джунглей они могут съесть. Они должны записать свои выборы на скрытых досках, а тот, кто записал больше, может есть. Кто закончит свой выбранный порцион - получит звезду. Кто получит четыре звезды - королева джунглей.**

Джорджина пытается десять витков мыши - успешно. После ферментированных яиц и глаз импалы Джорджина лидирует 3:0. Кадер должен шагнуть вперед, она осмеливается взять десять выстрелов из очищенного классического Лагеря джунглей Сурфрут - и справляется.**

В следующем раунде Джорджина снова идет выше. Она осмеливается взять десять выстрелов из внутренностей курицы. И она справляется. Четвертая звезда для бывшей телезвезды.**

Правомерный победитель и самый улучшенный участник

Джорджина thus becomes the "Легенда легенд". Шестой по итогам 2013 года является заслуженным победителем всезвездной серии. Не только потому, что она умно подходила к каждой игре и оставалась мотивированной на протяжении всего сезона. Участник, который продемонстрировал наибольший прогресс по сравнению с его первым участием в "Я знаменитость - выведи меня отсюда!" - в плане популярности, командной работы и нравственного зрелости.

Читайте также: