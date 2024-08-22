Этот вопрос сильно беспокоит Сэма Нила.

В трогательном интервью актер Сэм Нилл, известный по роли в "Парке Юрского периода", был взволнован, отвечая на вопросы аутичных интервьюеров в австралийском шоу ABC "Собрание". Когда его спросили о самом главном уроке, который он вынес от родителей, в его глазах блеснули слезы.

76-летний Нилл, который в настоящее время борется с раком крови, признался, что вопрос задел его за живое. "Боже, это действительно сильный вопрос", - сказал он, сдерживая слезы. "Не знаю, почему он так меня затронул, но так и есть". Нилл явно был тронут своими эмоциями.

Он поделился, что его родители, пережившие Великую Depression и Первую мировую войну, были людьми с железной волей. Его мать, потерявшая отца во время Первой мировой войны, воспитала его и его братьев и сестер с твердым характером.

"Я, должно быть, был в панике", - вспоминал актер о времени своей студенческой жизни, когда он больше думал о театре и поиске девушки, чем о учебе. Когда экзамены были уже близко, он признался матери в своих переживаниях.

"Я практически выпалил: 'Я в панике, и у меня скоро экзамены, и я не знаю, что делать', - вспоминал Нилл с улыбкой. "Она просто посмотрела на меня и сказала: 'Ну, тогда тебе придется взять себя в руки, не так ли?'"

По словам Нилла, это был самый ценный урок, который он извлек от своей матери. "Это не приятный урок, но он мощный. Иногда просто нужно взять себя в руки".

Родившийся в 1947 году в Северной Ирландии Сэм Нилл - сын военного семейства. Его отец, Дермот, был военным офицером, а мать, Присцилла, была англичанкой. Семья переехала в Новую Зеландию в 1954 году.

В ходе интервью Нилл также рассказал о своей борьбе с раком крови и "жесткой" химиотерапии. Он поделился своей диагностикой в мемуарах в марте 2023 года и пошутил о смене лечения, чтобы не выглядеть "лысым большим пальцем".

Нилл завершил интервью, поделившись, что его рак сейчас в ремиссии, но ему придется проходить ежемесячную химиотерапию в обозримом будущем.

В своих мемуарах, выпущенных в марте 2023 года, Сэм Нилл рассказал о своем нынешнем месте жительства в Новой Зеландии во время честного разговора о борьбе с раком крови. Несмотря на трудности химиотерапии, он пошутил о смене лечения, чтобы не стать "лысым большим пальцем".

После эмоционального интервью Нилл нашел утешение в спокойных пейзажах Новой Зеландии, часто называя страну источником утешения и вдохновения в своем пути с раком.

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