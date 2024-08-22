Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНовая Зеландия

Этот вопрос сильно беспокоит Сэма Нила.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
76-летнему учёному в настоящее время предстоит борьба с его лейкемией
76-летнему учёному в настоящее время предстоит борьба с его лейкемией

Этот вопрос сильно беспокоит Сэма Нила.

В трогательном интервью актер Сэм Нилл, известный по роли в "Парке Юрского периода", был взволнован, отвечая на вопросы аутичных интервьюеров в австралийском шоу ABC "Собрание". Когда его спросили о самом главном уроке, который он вынес от родителей, в его глазах блеснули слезы.

76-летний Нилл, который в настоящее время борется с раком крови, признался, что вопрос задел его за живое. "Боже, это действительно сильный вопрос", - сказал он, сдерживая слезы. "Не знаю, почему он так меня затронул, но так и есть". Нилл явно был тронут своими эмоциями.

Он поделился, что его родители, пережившие Великую Depression и Первую мировую войну, были людьми с железной волей. Его мать, потерявшая отца во время Первой мировой войны, воспитала его и его братьев и сестер с твердым характером.

"Я, должно быть, был в панике", - вспоминал актер о времени своей студенческой жизни, когда он больше думал о театре и поиске девушки, чем о учебе. Когда экзамены были уже близко, он признался матери в своих переживаниях.

"Я практически выпалил: 'Я в панике, и у меня скоро экзамены, и я не знаю, что делать', - вспоминал Нилл с улыбкой. "Она просто посмотрела на меня и сказала: 'Ну, тогда тебе придется взять себя в руки, не так ли?'"

По словам Нилла, это был самый ценный урок, который он извлек от своей матери. "Это не приятный урок, но он мощный. Иногда просто нужно взять себя в руки".

Родившийся в 1947 году в Северной Ирландии Сэм Нилл - сын военного семейства. Его отец, Дермот, был военным офицером, а мать, Присцилла, была англичанкой. Семья переехала в Новую Зеландию в 1954 году.

В ходе интервью Нилл также рассказал о своей борьбе с раком крови и "жесткой" химиотерапии. Он поделился своей диагностикой в мемуарах в марте 2023 года и пошутил о смене лечения, чтобы не выглядеть "лысым большим пальцем".

Нилл завершил интервью, поделившись, что его рак сейчас в ремиссии, но ему придется проходить ежемесячную химиотерапию в обозримом будущем.

В своих мемуарах, выпущенных в марте 2023 года, Сэм Нилл рассказал о своем нынешнем месте жительства в Новой Зеландии во время честного разговора о борьбе с раком крови. Несмотря на трудности химиотерапии, он пошутил о смене лечения, чтобы не стать "лысым большим пальцем".

После эмоционального интервью Нилл нашел утешение в спокойных пейзажах Новой Зеландии, часто называя страну источником утешения и вдохновения в своем пути с раком.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Меган Те Столлон возьмёт на себя роль ведущего на сцене
Общество

Меган Ти Сталлион возглавляет мероприятие MTV Video Music Awards

Можчынская Шторм выступит и будет ведущей на MTV Видео Музыкальных Наградах в середине сентября, имея пять номинаций; Тейлор Свифт возглавляет с десяти?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
До эфира ее энтузиазм был очень высоким.
Общество

До эфира ее энтузиазм был очень высоким.

В конце концов Гunnel Раквиц почувствовала себя перегруженной и решила удалиться из круга уважаемых людей. Во время беседы она поделилась своими наблюдениями об аутентичности программы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Участие в тропическом отдыхе: Эрик Штехфест и Дэнни Бушо mellem вایان заголовке 'Я – знаменитость:...
Общество

В дикой природе RTL устойчивость к воздействию сокращается - еще одна отправная точка.

Во время середины летнего лагеря взрывчатые эмоциональные напряжения взорвались, оставив пустоту. Джи Ulia Сигель решает не выражать свою жертву ради лагеря. Вскоре становится ясно, что это был разумный выбор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
На пороге карьерного отставки.
Общество

На пороге карьерного отставки.

Известный режиссер Тим Бёртон возобновляет свой кинопутешествие с «Битлджуса, Битлджуса», проект которого несколько лет назад казалось нереализуемым.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно