- Этот самолет, Супербомбардировщик Б-29, сыграл важную роль в доставке атомных бомб в Японию.

В Германии интерес к B-29 Superfortress был заметно ниже, чем к B-17. Это неудивительно, учитывая, что B-29 в основном использовался в Азии во время войны. Единственным примечательным B-29 был "Энола Гей", который стал известен как самолет, сбросивший атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму, названную в честь матери своего командира.

B-29 Superfortress был впечатляющим технологическим достижением, самым продвинутым бомбардировщиком во время Второй мировой войны. В отличие от своих современников, B-29 отличался серебристым, обтекаемым дизайном. Он был спроектирован с двумя основными целями: поразительной дальностью и экстремальной высотой. B-29 был разработан в 1939 году первоначально как оружие против Германии из-за американских опасений по поводу возможной завоевания Европы и Британских островов Гитлером.

Уклонение от ПВО

B-29 был практически неуклоняемым. Летая на такой высоте, он был вне досягаемости для большинства истребителей и зенитных орудий. Экипажу требовались кислородные маски для выживания, и поэтому B-29 был оборудован тремя герметичными кабинами - впервые в то время. Башни с пулеметами управлялись дистанционно, и самолет мог похвастаться мощными 18-цилиндровыми двигателями, производящими 2200 лошадиных сил. B-29 мог нести впечатляющие девять тонн бомб, что больше, чем более тяжело вооруженные B-17 на дальних миссиях.

"Энола Гей" находится на выставке в Национальном музее авиации и космонавтики в Чантильи с 2003 года. Джереми Кинни, из Смитсоновского института, признал: "B-29 был чудом современности". Восстановление машины заняло двадцать лет. Кинни добавляет: "Это был самый продвинутый пропеллерный самолет, увиденный в то время. Но нужно учитывать миссию 'Энолы Гей'. Это был бомбардировщик, несущий бомбу, способную разрушить город".

Первый полет B-29 состоялся в Сиэтле 21 сентября 1942 года. Программа быстро набирала обороты, с Boeing, строящим 2766 B-29, Bell Aircraft Co., собирающим 668, и Glenn L. Martin Co., строящим 536. Производство прекратилось в 1946 году.

B-29 в бою

B-29s видели свой первый боевой вылет над Бангкоком 5 июня 1944 года, чтобы подготовиться к кампании в Бирме. Японию можно было достичь только после того, как США построили аэродромы на Марианских островах. Оттуда B-29s атаковали Токио, с участием до тысячи самолетов в атаках. B-29 был выбран для атомных бомб, так как это был единственный самолет, способный нести 10-тонную бомбу.

Хвостовой стрелок "Энолы Гей", ст. сержант Роберт Карон, наблюдал взрыв над Хиросимой, сказав: "Я все еще вижу это - гриб и это турбулентное скопление - оно выглядело как лава или смола, покрывающая весь город, и казалось, что оно течет наружу в пригороды, где маленькие долины входили в равнину, и все огни начинались, так что soon было трудно что-либо увидеть из-за дыма". Совместный пилот, капитан Роберт Льюис, якобы пробормотал: "Боже мой, что мы сделали?"

100 000 жертв, консервативная оценка, не знали своей участи. Американцы ожидали минимальных потерь, считая, что японцы будут искать укрытие в укрытиях от воздушных атак. На самом деле, тревога не была поднята, так как было видно только два американских самолета в небе, что заставило японцев поверить, что это была разведывательная миссия.

Устаревание

B-29 быстро устарел во время Корейской войны. B-29s выполняли большинство бомбардировочных миссий до появления МиГ-15, второго поколения реактивного истребителя, считавшегося лучшим в своем классе. За пять дней, с 22 по 27 октября 1951 года, МиГи сбили 11 B-29. Конец эпохи B-29 Superfortress наступил быстро, когда МиГи улучшили свои возможности, и США понесли тяжелые потери 30 октября.

Дальность и высокая высота B-29 делали его идеальным выбором для ношения ядерных бомб, с "Энолой Гей", самой известной, доставившей атомную бомбу "Малыш" в Хиросиму. Усовершенствования в технологии реактивных истребителей во время Корейской войны, такие как МиГ-15, в конечном итоге сделали B-29 устаревшим.

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