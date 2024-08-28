- "Этот особый случай подошел к концу"

Арендодатели пляжных корзин вдоль побережья Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне делятся смешанными впечатлениями о сезоне лета 2024 года. "Май и июнь были непредсказуемы погодой, что, безусловно, сказалось на нашем доходе", - сказал Маркус Баде, председатель ассоциации арендодателей пляжных корзин в Шлезвиг-Гольштейне, агентству dpa. "Но в целом июль и август прошли нормально".

Стоимость аренды пляжной корзины на Балтийском море колеблется от 11 до 17 евро в день. "Туристы, как правило, не позволяют ценам себя отпугнуть", - заметил Баде. "Но у однодневных туристов другое мнение. Часто они отказываются от пляжной корзины или перемещаются на окраины, где корзины дешевле, чем в центре города". По словам Баде, за последние пять лет цена этих корзин выросла в среднем на 20-30 процентов. "Но и наши расходы также возросли в течение этого периода", - добавил он.

В ассоциацию входят около 120 членов вдоль побережья Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне, сказал Баде. Отметим, что на побережье Северного моря и Северных Фризских островах корзины, как правило, управляются местными муниципалитетами, сказал он.

Несмотря на погодные трудности в начале сезона лета 2024 года, июль и август принесли чувство нормальности для арендодателей пляжных корзин вдоль побережья Балтийского моря в Шлезвиг-Гольштейне. Однако растущая стоимость аренды пляжной корзины в эти летние месяцы, обусловленная средним ростом на 20-30 процентов за последние пять лет, может стать проблемой для однодневных туристов в летний сезон.

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