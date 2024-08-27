- Этот человек с радостью обнимает ее серебряные замки.

Бросьте веру в то, что актрисы голливудской элиты не могут показывать признаки старения на публике – 57-летняя Сальма Хайек бросает вызов этой норме в своей последней публикации в Instagram. 57-летняя актриса приветствует своих цифровых друзей с Ибицы, делясь двумя фотографиями своего отдыха на яхте в ярком желтом бикини.

Она гордо носит свои седые волосы

Одетая в косы и большие солнцезащитные очки, Хайек кажется вполне обычной на первый взгляд. Однако более внимательный осмотр открывает тонкие седые нити, спрятанные в ее волосах. Она метко подписала фотографии: "Желтый бикини встречается с седыми волосами, равняется идеальной паре!"

Вспомним июнь, когда она доказала, что красота не обязательно равна возрасту, опубликовав целую серию фотографий в бикини. Снимок 2020 года показывает Хайек снова в коричневом купальнике, повторяющую ту же позу, что и в 1999 году. Сравнительная фотография демонстрирует подтянутый живот и руку актрисы, поддерживающую голову, с той же подписью: "Некоторые позы никогда не теряют своего очарования".

Ранее в прошлом году Хайек поделилась своим секретом красоты в подкасте Келли Рипа. Она призналась, что у нее есть проблемы с мотивацией к занятиям спортом, но медитация дается ей легко. Медитация стала ежедневной практикой для нее, которую она считает полезной во многих отношениях. Она также ясно дала понять, что Бotox не для нее.

Instagram – отличное место, чтобы увидеть, как Сальма Хайек противостоит голливудским нормам возраста, часто публикуя фотографии, демонстрирующие ее естественную красоту и грациозное старение. Ее последняя публикация из Ибицы показывает ее седеющие волосы, гордо демонстрирующие свою естественную внешность.

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