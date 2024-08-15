- Это запланировано для переиздания.

Денис и Бенни Вольтер (33) поделились радостной новостью в середине июля. После того, как их видеоформат "World Wide Wohnzimmer" сказал прощай на Funk, контентной сети ARD и ZDF, "WWW" возвращается на других площадках.

Приятное Возвращение

В Instagram-клипе братья объявили о своем возвращении "с другой стороны", где культовый фанат футбола VfL-Jesus сообщает им радостную весть, что они могут выбирать, как продолжить свой путь из-за своих добрых дел на Земле.

После короткого обсуждения братья быстро соглашаются продолжить формат на Joyn. Условия: "Мы можем приглашать кого угодно и снимать что угодно. YouTube-канал также останется активным. И мы хотим быть на телевидении, на ProSieben. И, конечно же, 'World Wide Wohnzimmer' будет доступен на Joyn бесплатно, без подписки".

Популярные Форматы и Новые Идеи

Развлекательное шоу будет выходить новыми эпизодами каждую неделю по четвергам (начиная с 15 августа), а затем каждый понедельник, среду и пятницу на стриминговом сервисе Joyn. Joyn объявил о "долгосрочном сотрудничестве" с близнецами и развлекателями, планируя 156 эпизодов. Новое "Wohnzimmer" уже готово, с новым логотипом и обновленным дизайном шоу, как объяснили братья в Instagram.

Денис и Бенни Вольтер также заявили: "World Wide Wohnzimmer наконец-то нашел свой дом: Дома развлечений! Мы распаковываем самые популярные форматы и новые идеи из коробок и очень взволнованы открытием 15 августа".

В формате дуэт приглашает знаменитостей из разных областей на интервью и соревнуется с ними в викторинах или безумных играх в своем "жилом помещении". Популярные сегменты, такие как "Узнаете ли вы песню?", Вернутся, как было намекнуто в Instagram-публикации. Регулярный гость Феликс Лобрехт (35) также, скорее всего, вернется, как было показано в клипе. В форматах также примут участие wildcard-кандидаты.

Для премьеры в четверг запланирован визит комика Хезер Brugger (30). В пятницу появятся стримеры Papaplatte (27) и Reeze, а в понедельник - инфлюенсер Джулия Beautx (25). "Затем каждый понедельник, среду и пятницу в 5 часов вечера", как было объявлено в Instagram-публикации. "И, конечно же, семь дней в неделю здесь и в TikTok. Скоро вы также сможете увидеть нас на ProSieben поздно ночью и на YouTube через 14 дней после премьеры на Joyn".

Прошлое и Критика

После семи лет сотрудничества Funk и Вольтер-близнецы прекратили сотрудничество. Funk, как контентная сеть ARD и ZDF, стремится охватить возрастную группу от 14 до 29 лет. "'World Wide Wohnzimmer' и его сообщество выросли из этой целевой аудитории", - говорилось в заявлении от 9 июля. Канал был частью сети с 15 января 2017 года, значительно формируя жанр развлечений на YouTube. С почти 1600 опубликованными видео они получили более 500 миллионов просмотров и более 65 миллионов часов просмотра. Последнее видео было опубликовано 17 июля.

В Instagram Денис и Бенни Вольтер также ответили на критику, которую они получили после перехода на Joyn: "Конечно, мы знали, что прозвучат голоса 'вы продались'. Мы всегда были полностью честны с вами, 'WWW' - это не просто шоу для нас, это наше дитя, наша мечта всей жизни", - сказали они в своем заявлении. Шаг в мир Joyn/ProSieben не только сохраняет шоу, но и открывает новые возможности, "о которых вы, возможно, еще не знаете".

Братья рады объявить, что формат "World Wide Wohnzimmer" получит переиздание на Joyn, как было упомянуто в их Instagram-публикации. Благодаря успеху их предыдущего контента Joyn планирует долгосрочное сотрудничество с близнецами, запланировав 156 новых эпизодов.

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