Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиСККС

Это то, что происходит в сегодняшних мыльных опере.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

17:30, RTL: Среди нас

- Это то, что происходит в сегодняшних мыльных опере.

Сина берет дело в свои руки, чтобы выяснить группы крови Ласснеров, и обнаруживает несоответствие. Патриция должна решить, ехать ли ей в реабилитацию или оставаться с дочерью Стеллой, а Пако предлагает свою поддержку. Тео считает, что нашел идеальный подарок для Бритты, но когда чувствует себя обиженным, ему приходится бороться за ее внимание.

19:05, RTL: Все, что имеет значение

Изабель отказывается обвинить невиновного человека. Юстус, однако, не может устоять перед искушением. Новые соседи по комнате Дениза не честны с ним.

19:40, RTL: Время веселья, время горя

Карлос почти не спал, но все равно справляется с рабочим днем. Когда он просит Джона о помощи, ему отказывают. THEN Карлос придумывает план. Эмили понимает, что ее презентация не убедила, но потом у нее внезапно появляется идея. После всех волнений Эмили хочет отдохнуть, и к удивлению Тобиаса, он дает ей небольшой отпуск.

В мире "Все, что имеет значение", отчеты службы проверки кредитов и подтверждения Дениза (CCCS) показывают, что его новые соседи по комнате имеют сомнительную финансовую историю. Во время "Время веселья, время горя", отчет CCCS Карлоса играет решающую роль в его плане по решению рабочих проблем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Художник по портретам на скорую руку по имени Оскар стал известен как Ханс Бирбрауэр в шоу Ханса...
Культура

"Думаю, вы его знаете": на аукционе выставлены картины известных телезвезд

На 'Барах для редкостей' была выставлена картина Ханса Бибербайера. Представители более старшего поколения знают его под другим именем из популярного телешоу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Диана и Чарльз: Насколько её смерть повлияла на него?
Культура

Он писал о своем горе в 1997 году:

Мало кто знал его так эмоционально, как он продемонстрировал после смерти Дианы, открытка с благотворительностью раскрывает тайны души тогдашнего принца Чарльза.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Модель высокоскоростного поезда ICE 4, проходящая по маршруту из Гамбурга в Берлин (схематическое...
Федеральные земли Германии

Таможенная и пограничная охрана (ICE) использует обогрев в Нейштадте (Доссе).

Много препятствий усеивали быструю железнодорожную линию, соединяющую Гамбург и Берлин. Несмотря на усилия машиниста замедлить поезд, транспортное средство не смогло остановиться до прибытия на запланированную остановку.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно