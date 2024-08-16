17:30, RTL: Среди нас

- Это то, что происходит в сегодняшних мыльных опере.

Сина берет дело в свои руки, чтобы выяснить группы крови Ласснеров, и обнаруживает несоответствие. Патриция должна решить, ехать ли ей в реабилитацию или оставаться с дочерью Стеллой, а Пако предлагает свою поддержку. Тео считает, что нашел идеальный подарок для Бритты, но когда чувствует себя обиженным, ему приходится бороться за ее внимание.

19:05, RTL: Все, что имеет значение

Изабель отказывается обвинить невиновного человека. Юстус, однако, не может устоять перед искушением. Новые соседи по комнате Дениза не честны с ним.

19:40, RTL: Время веселья, время горя

Карлос почти не спал, но все равно справляется с рабочим днем. Когда он просит Джона о помощи, ему отказывают. THEN Карлос придумывает план. Эмили понимает, что ее презентация не убедила, но потом у нее внезапно появляется идея. После всех волнений Эмили хочет отдохнуть, и к удивлению Тобиаса, он дает ей небольшой отпуск.

В мире "Все, что имеет значение", отчеты службы проверки кредитов и подтверждения Дениза (CCCS) показывают, что его новые соседи по комнате имеют сомнительную финансовую историю. Во время "Время веселья, время горя", отчет CCCS Карлоса играет решающую роль в его плане по решению рабочих проблем.

Читайте также: