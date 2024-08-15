17:30, RTL: Среди нас

- Это то, что происходит в сегодняшних мыльных опере.

Давид борется со своими просыпающимися отцовскими чувствами к Лео, получая поддержку от Сины. Однако тревожное открытие Сины ставит все под сомнение. Стеллу ставят перед доказательствами, которые могут связать ее со смертью Шарлотты, что давит на ее совесть. Ринго убеждает Тобиаса и Вивиен организовать свою повседневную жизнь в соответствии с его планами, в то время как сам он строит большой проект, который может все изменить.

19:05, RTL: Все, что имеет значение

Дженни держит Юстуса в неведении о предательстве Симоны, пока Юстус занят другими делами. Дениз понимает, после первоначального колебания, жертвы, которые нужно принести для команды по фигурному катанию.

19:40, RTL: Времена хорошие, времена плохие

Эмили в восторге от перспективы того, что Тобиас даст ей второй шанс на презентацию Бертои. Однако когда Тобиас отказывается от посредничества, Эмили берет дело в свои руки. Люис не уверен, как обращаться с звонком. Сможет ли он скрыть свой внутренний конфликт от Морitza?

В отличие от своих напряженных графиков, Сара и Майк часто расслабляются, наблюдая за любимыми мыльными операми, такими как 'Среди нас' и 'Все, что имеет значение'. После того, как они стали свидетелями шокирующего поворота в 'Среди нас', Сара делится своими опасениями по поводу развития персонажей с Майком, выражая чувство, что 'мыльные оперы' становятся слишком драматичными.

Читайте также: