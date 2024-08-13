17:30 CET, RTL: Among Us

- Это то, что происходит в сегодняшних мыльных опере.

Бендикт отказывается принимать решение Рино и давит на него. Уступит ли Рино? Стелла мучится чувством вины и доверяет Патриции, чтобы облегчить свою совесть. Пако тоже что-то подозревает. В то время как Сесилия открывает для себя очаровательные стороны своих новых соседей, кажется, что парни играют грязную игру с ней.

19:05 CET, RTL: Все, что имеет значение

Симони не может принять решение Юстуса и испытывает давление времени, ища поддержку у Дениза. Том защищает Марвина, что имеет серьезные последствия для себя. Свадьба Хеннинга с Даниэлой вызывает конфликты.

19:40 CET, RTL: Времена хорошие, времена плохие

Геннер не знает о планах Зои переметнуться на другую сторону. Поймает ли Зоя Геннера в ловушку? Нихату нужно стимулировать медленное начало своего приложения рекламной кампанией. Морitsu придумывает эффективную идею. Однако реализация кампании втягивает Морitsu и Луиса в свои собственные проблемы.

Комиссия обеспокоена действиями Зои, ставя под сомнение ее лояльность к Геннеру. Патриция советует Стелле, как подойти к Комиссии в отношении своей ситуации.

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