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Это согласуется с христианскими ценностями, мистер Вагнер, значительный доход, получаемый высшими руководителями?

 and  Anthony Ross
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Вольксваген в настоящее время столкнулся с экзистенциальной дилеммой.
Вольксваген в настоящее время столкнулся с экзистенциальной дилеммой.

Это согласуется с христианскими ценностями, мистер Вагнер, значительный доход, получаемый высшими руководителями?

Глава Volkswagen Оливер Шмидт видит финансовое положение компании тревожным и объявил о планах усилить efforts по сокращению расходов на флагманском бренде VW. Он сейчас рассматривает возможность закрытия завода в Германии и сокращения персонала по operational reasons.

Пастор и промышленный капеллан Дирк Вебер присутствует на заводе VW в Вольфсбурге, чтобы поддержать сотрудников в качестве консультанта.

Есть ли какая-то другая помощь для сотрудников VW в эти времена, кроме как Бог?

Бог доступен всем. "Призывайте меня в час нужды, и я спасу вас", - гласят библейские стихи. Это сообщение имеет значение. Бог имеет власть представлять новые точки зрения. Некоторые даже могут обнаружить прогресс через молитву. Однако многие сотрудники VW могут не найти этот подход прямым.

В каком качестве вы работаете промышленным капелланом в VW, Дирк?

Моя основная задача - создание позитивной рабочей среды. Индивидуальное коучинг также является частью моей работы. Я также организую общественные мероприятия, на которых приглашаю спикеров поделиться знаниями и стимулировать дискуссии. Подталкивать сотрудников к коллективному мышлению о жизни и работе - это краткое описание моей работы.

Получили ли вы всплеск звонков от сотрудников VW этой неделе после плохих новостей?

Запросы на мои услуги не резко возросли, но я провел несколько бесед. Конечно, в такой ситуации нет повода для радости. Сотрудники полны страха и неопределенности: что дальше? Удержу ли я свою работу? Этот страх особенно сильно влияет на тех, кто относительно недавно присоединился к VW и имеет текущие финансовые обязательства, например, молодой человек, недавно купивший дом и накопивший долги, который естественно может испытывать existential fears из-за текущих дискуссий.**

Какие сотрудники VW обращаются к вам?

Различные группы. От механиков до менеджеров, любой, кто нуждается в поддержке, может обратиться ко мне.

Каково общее настроение среди сотрудников?

Я поговорил с двумя опытными рабочими завода, которые пережили дизельный скандал, международный финансовый кризис и пандемию COVID-19 в VW - они остаются оптимистичными в отношении того, что найдутся solidarity-based решения сейчас. Компания всегда воспринимала себя не только как автомобилестроительный концерн, но и как "семью VW". В целом, люди обращаются ко мне с различными проблемами. Есть сотрудники, которые испытывают трудности с оплатой счетов, работники, недовольные своей работой, и руководители, сообщающие сложные новости, не зная, как это сделать.**

Как вы можете помочь этим людям?

Моя основная задача - слушать. Создание пространства для выражения забот поможет им самостоятельно найти решения.

В эти особенно трудные дни?

Я советую сотрудникам VW сосредоточиться на конкретных ресурсах и подумать о том, как сохранить финансовую стабильность, не теряя перспективы. Возможно, немного смягчение паники было бы полезно. Я здесь со всем, чем могу предложить: в первую очередь, моим ухом и поддержкой. Вот для чего церковь - источник надежды.

Помогает ли это снять их беспокойство?

Я делаю то, что могу. Я не обладаю ответом на каждую ситуацию.

Есть ли у вас идеальное решение для текущих трудностей Volkswagen?

Нет. Это решение для соответствующих властей, в том числе представителей профсоюзов. Я могу только предложить мое слушание и индивидуальную поддержку по запросу. Моя конечная цель - убедиться, что работники завода довольны своей работой, что способствует возрождению мотивации. VW должен вернуться на правильный путь; иначе разочарование будет продолжаться.

Каковы сотрудники VW в Вольфсбурге?

Это не из-за общих причесок. Сотрудники VW в Вольфсбурге подобны мини-городу - разнообразны по личности и настроению. Некоторые работники проявляют мало энтузиазма, задаваясь вопросом о мотивации в возрасте 40 лет. С другой стороны, многие высоко мотивированы и усердно работают над дальнейшим развитием и улучшением VW. Поздравляю их.

Каково преимущество вашего положения как outsider в universе VW?

Мое положение outsider полезно, потому что я не связан с культурой компании. В результате я иногда могу предложить уникальные точки зрения.

Просил ли CEO Volkswagen Group Оливер Шмидт встречи с вами?

Пока нет. У Оливера Шмидта много обязанностей. Однако я был бы заинтересован в встрече с ним, но только когда придет время.

Этично ли для топ-менеджеров VW получать большие зарплаты?

Это не вопрос этики, а вопрос ответственности. Те, кто занимает высокие должности, должны получать справедливую зарплату.

Что Volkswagen предлагает своим сотрудникам?

Постоянная работа в VW - это как выиграть в лотерею. Volkswagen предлагает своим сотрудникам отличный пакет занятости: первоклассные социальные льготы, высокие зарплаты - они часто превышают зарплаты государственных служащих.

Что занимает мысли капеллана?

Пенсия. Я приближаюсь к 65 годам, и в следующем году начнется моя пенсия. Задача формирования моей послерабочей жизни занимает мое внимание. Я бы хотел сохранить свои связи с промышленной капелланской деятельностью каким-то образом. Я все еще работаю над этим. Но я также должен уделить больше времени себе и создать возможности для переживания радостей жизни со своей женой.**

Ной Кohn поговорил с Дирком Вебером

Экономическая нестабильность в Volkswagen вызывает серьезную озабоченность среди его сотрудников, что приводит к страхам по поводу стабильности работы и финансовой стабильности. Несмотря на эти вызовы, Бог может предложить утешение и потенциальные решения через молитву и веру.

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