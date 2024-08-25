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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

"Это служит ярким сигналом".

 and  Ann Bradley
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- "Это служит ярким сигналом".

Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна».

Поражение 1:5 от «Шальке 04», поражение 1:3 от «Магдебурга» и последующее поражение в кубке 1:4 от «Франкфурта» - начало сезона для команды из Нижней Саксонии не могло быть хуже, они занимают последнее место в таблице.

Перед встречей с болельщиками капитан Эрмин Бичакчич обратился к своей команде со словами правды в кругу. "Нам нужно посмотреть на себя. Но я верю в нашу команду", - сказал полузащитник Фабио Кауфман.

Ранее команда была обыграна командой из Кёльна и смогла пропустить только пять голов от Тимо Хюбереса (26-я минута), Деяна Любичича (34-я/61-я), Тима Лемперле (58-я) и Лукаса Вальдшмидта (88-я). С этим, гости не смогли одержать победу даже в своей 29-й официальной игре в Кёльне.

Тренер Даниэль Шернинг был разгневан. "Мы тяжело работали прошлый год, чтобы попасть в лигу. Сегодня мы безусловно опозорили себя плохой игрой в течение 90 минут", - сказал тренер «Эйнге». "Мы действовали глупо во всех голах, пробегали на 8 километров меньше и делали fewer спринтов. Это существенная цифра и имеет значение", - сказал Шернинг.

Взрыв из 17 пропущенных голов в четырех играх также повлиял на вратаря Леннарта Грилла. "В каждой игре было то же самое - мы пропускаем слишком много голов слишком быстро", - сказал голкипер «Брауншвейга». "Это должно послужить серьезным предупреждением".

Тренер предпочел молчать после речи капитана в субботу вечером. "Я должен переварить это сначала. Затем мы должны установить причины", - сказал тренер. "Несомненно, мы должны показать другое поведение в следующем выходные против «Карлсруэ СК», - потребовал тренер.

Несмотря на трудное начало сезона, с поражениями от «Шальке 04», «Магдебурга» и «Франкфурта», и поражением 0:5 от «Кёльна», болельщики все еще поддерживают команду. "Я могу понять разочарование болельщиков, они хотят перемен", - прокомментировал защитник Яннис Николау.

В попытке изменить ситуацию, команда готовится встретиться с «Карлсруэ СК» на следующей неделе. "Нам нужно изменить наше поведение, мы не можем продолжать пропускать так много голов так быстро", - признал голкипер Леннарт Грилл.

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