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Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
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Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с руководителями банков из Японии и США, Кадзуо Уэдой и Джеромом Пауэллом, в Джаксоне, 2023 (Переносное выражение)

- Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

В 19 веке, якобы, в укрытии между побережьями Миссисипи и Тихого океана нашли прибежище знаменитый преступник: Джексон-Холл, Вайоминг. Величественные горы Тетон возвышаются на горизонте, а равнина реки Снейк внизу контрастирует с ними. Его изоляция делала его идеальным убежищем в то время, и он сохраняет чувство удаленности и по сей день. Однако вместо беглецов, ныне в эту долину стекаются влиятельные лица, формирующие глобальные финансовые тенденции.

Расшифровка сигналов денежно-кредитной политики из Джексон-Холла

В течение нескольких дней финансовые рынки в Нью-Йорке, Лондоне или Франкфурте buzz с нетерпением ждут "Джексон-Холла". Это относится к трехдневной конференции и речи главы американского центрального банка Джерома Пауэлла из ФРС. В пятницу он поделится своими мыслями о возможном снижении процентных ставок, их потенциальных сроках и приоритетах американской денежно-кредитной политики в борьбе с безработицей или инфляцией.

Хотя это может показаться техническим, эволюция процентных ставок влияет не только на цены акций, но и на условия погашения ипотеки, выплаты по жизни страхованию и фундаментальный анализ инвестиций, связанный с заводами и, следовательно, созданием рабочих мест. На Bloomberg TV, где аналитики рынка следят за событиями, мужчина в клетчатой рубашке и ковбойской шляпе уже стоит перед захватывающим дух горным пейзажем в горах Рокки.

Верховая езда, рыбалка и влияние на рынки

Съезд проходит в отеле Jackson Lake Lodge, примерно в 50 км от города Джексон, расположенном на озере. Посетители могут насладиться ловлей нахлыстом и верховой ездой, но несколькими влиятельными словами они могут потрясти глобальные рынки. Центральные банкиры часто являются мастерами в искусстве математики, созданной экономическими теориями, и размышляют о том, как незначительные изменения в денежно-кредитной политике - регулирование процентных ставок, покупка или продажа ценных бумаг - влияют на реальные экономики. После своих размышлений они обычно участвуют в двусмысленных диалогах, которые заканчиваются так называемыми "и-так-же" заявлениями, облегчающими последующие анализы финансовых экспертов.

Приглашение на Джексон-Холл так же ценится инвестиционными банкирами и фондовыми менеджерами, как и билеты на концерт Тейлор Свифт для их детей. Каждый год приглашается всего 120 делегатов, в том числе многочисленные официальные лица центральных банков и несколько правительственных исполнителей. К сожалению, они остаются заметно молчаливыми здесь - по крайней мере, до сих пор.

Кандидаты, подобные Камале Харрис, неоднократно argue, что решения о денежно-кредитной политике не должны оставаться на усмотрение правительства, а должны приниматься независимыми центральными банками. Однако Дональд Трамп, назначивший Пауэлла президентом США, имеет другое мнение. "Я заработал состояние, я был невероятно успешным", - заявил он в начале месяца. Как президент, он хочет участвовать в принятии решений о процентных ставках. Это заявление suggerisce, что потенциальные облака могут сгуститься над Вайомингом, если он получит второй срок.

Влияние встреч в Джексон-Холле

Интересно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) также присоединился к ежегодному отдыху в Джексон-Холле, признавая значительное влияние этого события на глобальные финансовые тенденции.

Формирование глобальных экономик из гор

Несмотря на удаленное расположение, президент ЕЦБ, а также другие главы центральных банков направляются в Джексон-Холл, внося свой вклад в дискуссии, которые могут существенно повлиять на международную денежно-кредитную политику.

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