Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовости" Оскары 2025 "

Это представляет собой немецкую кандидатуру на премию "Оскар".

Происхождение святого фикуса Вот-дерево

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Происхождение семени священной смоковницы - Это представляет собой немецкую кандидатуру на премию "Оскар".

Фильм Мухаммада Расулофа (51) "Семя священной смоковницы" стал немецким претендентом на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом объявил German Films, организация, представляющая немецкое кино во всем мире. Выбор был сделан девятичленным жюри, возглавляемым актером и президентом жюри Ульрихом Маттесом (65), которое рассмотрело 13 представленных фильмов.

"Кинолента, мастерски созданная и сильно эмоциональная"

В заявлении жюри отмечается, что фильм "мягко показывает трещины в семье, символизируя трещины в иранском обществе", и это "мастерски созданная и сильно эмоциональная кинолента с сценами, которые останутся в памяти навсегда".

Режиссер недавно переехал в Германию. Его хвалят как "превосходное произведение" и рады, что Расулоф находится в безопасности в их стране. Они также ждут, когда он представит Германию на "Оскарах" в 2025 году.

Фильм Расулофа дебютировал на Каннском кинофестивале этого года, где режиссер получил премию жюри. German distributor Alamode описывает "Семя священной смоковницы" как "жесткую и нецензурированную критику несправедливого режима Ирана, представленную как захватывающий, захватывающий политический триллер и содержащую raw, genuine images of the protests in autumn 2022 that rocked the nation to its core". Премьера в немецком кинотеатре запланирована на 26 декабря 2024 года.

Расписание "Оскара"

97-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. German Films ожидает, что Академия кинематографических искусств и наук опубликует список всех заявок в категории "Лучший иностранный фильм" в начале ноября. Затем в середине декабря будет опубликован список из 15 фильмов. Пять фильмов будут выбраны из этого списка и номинированы на премию "Оскар" за лучший международный художественный фильм. Этот выбор будет объявлен в середине января.

Расулоф, радуясь признанию своего фильма, выражает желание представлять Германию на "Оскарах" 2025 года. Расписание "Оскара" 2025 года, как объявлено, включает объявление номинаций в категории "Лучший иностранный фильм" в середине января, что потенциально может включать "Семя священной смоковницы".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Джулия Сигел оказывается под пристальным вниманием и суровым суждением.
Культура

Джулия Сигел оказывается под пристальным вниманием и суровым суждением.

Восьмой день в лагере джунглей был полон эмоций и слез, кульминацией которых стал одновременно собирание вещей знаменитостью-лагерником с облегчением.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Он называет себя "предпочтенным президентом королевы".
Культура

Он называет себя "предпочтенным президентом королевы".

Трамп провозглашает удивительную связь с Королевой, описывая её как необычайную. Отчёты сообщают, что он был её предпочтительным президентом США.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно