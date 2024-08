Происхождение семени священной смоковницы - Это представляет собой немецкую кандидатуру на премию "Оскар".

Фильм Мухаммада Расулофа (51) "Семя священной смоковницы" стал немецким претендентом на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом объявил German Films, организация, представляющая немецкое кино во всем мире. Выбор был сделан девятичленным жюри, возглавляемым актером и президентом жюри Ульрихом Маттесом (65), которое рассмотрело 13 представленных фильмов.

"Кинолента, мастерски созданная и сильно эмоциональная"

В заявлении жюри отмечается, что фильм "мягко показывает трещины в семье, символизируя трещины в иранском обществе", и это "мастерски созданная и сильно эмоциональная кинолента с сценами, которые останутся в памяти навсегда".

Режиссер недавно переехал в Германию. Его хвалят как "превосходное произведение" и рады, что Расулоф находится в безопасности в их стране. Они также ждут, когда он представит Германию на "Оскарах" в 2025 году.

Фильм Расулофа дебютировал на Каннском кинофестивале этого года, где режиссер получил премию жюри. German distributor Alamode описывает "Семя священной смоковницы" как "жесткую и нецензурированную критику несправедливого режима Ирана, представленную как захватывающий, захватывающий политический триллер и содержащую raw, genuine images of the protests in autumn 2022 that rocked the nation to its core". Премьера в немецком кинотеатре запланирована на 26 декабря 2024 года.

Расписание "Оскара"

97-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. German Films ожидает, что Академия кинематографических искусств и наук опубликует список всех заявок в категории "Лучший иностранный фильм" в начале ноября. Затем в середине декабря будет опубликован список из 15 фильмов. Пять фильмов будут выбраны из этого списка и номинированы на премию "Оскар" за лучший международный художественный фильм. Этот выбор будет объявлен в середине января.

