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"Это необходимо?" Жалкое крестовое походы против несанитарных дорожных туалетов.

На придорожных полосах часто слишком грязно. Данная ситуация отрицательно воздействует не только на пользователей, но и на рабочих, ответственных за уборку. Значительная инициатива направлена на прояснение данного вопроса.

 and  James Williams
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Работники Autobahn GmbH продвигают вопрос об антисанитарных туалетных помещениях на трассах с...
Работники Autobahn GmbH продвигают вопрос об антисанитарных туалетных помещениях на трассах с помощью сильной рекламы.

- "Это необходимо?" Жалкое крестовое походы против несанитарных дорожных туалетов.

Каждый, кто когда-либо пользовался туалетом на автозаправке, знает эту проблему: туалеты в зонах отдыха могут быть просто грязными. Компания «Автобан» в Баден-Вюртемберге решительно берется за решение этой проблемы, запустив смелую кампанию плакатов. «Горы фекалий на стенах и грязные полы, я считаю это личным нападением на моих сотрудников», - заявила директор юго-западного филиала компании «Автобан» Кристине Баур-Фивсон. Для ее коллег уборка этого беспорядка не только отвратительна, но и вредна для здоровья.

Цель плакатов - пропагандировать чистоту и уважение. Они начинаются с вопроса «Нужно ли, чтобы было так?» и содержат настоящее фото грязного туалета, включая фекалии на полу, грязный унитаз и огромные кучи использованной туалетной бумаги. Эти плакаты сначала будут размещены во всех туалетах на автозаправках в районе Штутгарта. Если они окажутся успешными, их распространят по всему юго-западному филиалу, охватывающему большую часть Баден-Вюртемберга и части Гессена и Рейнланд-Пфальца.

По данным компании «Автобан», туалеты вдоль highways чистят три раза в день, но они быстро становятся грязными снова. «Безответственность нескольких людей обходится налогоплательщикам в большие деньги. Ежегодные расходы на уборку туалетов в юго-западном регионе составляют три миллиона евро», - пояснила Баур-Фивсон.

Компания «Автобан» считает, что изменение поведения некоторых людей является ключом к улучшению состояния туалетов на highways. Обществу необходимо понять влияние своих действий на чистоту этих помещений и здоровье уборщиков.

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