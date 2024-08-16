- Это ИИ Черного Леса, на который полагается Илон Маск.

Маленькая компания из Фрайбурга в настоящее время будоражит международную сцену ИИ. Ее название: Black Forest Labs. Начальный стартап выпустил свой новый генератор изображений FLUX.1 1 августа, который, как сообщается, был использован миллионы раз в первую неделю, согласно Capital.

FLUX.1 создает подходящее изображение из текстового описания с одним щелчком мыши, подобно профессиональному графическому дизайнеру. В своем самом быстром варианте искусственный интеллект делает это менее чем за десять секунд. Эксперты отрасли считают ИИ из Черного леса высококонкурентным по сравнению с американскими гигантами, такими как OpenAI и Midjourney. Это удивительно, учитывая, что компания, стоящая за ним, существует всего два месяца и, как сообщается, насчитывает всего 14 человек.

"Для генераторов изображений решающим фактором является то, насколько хорошо они могут представлять руки, текст и сложные сцены", - говорит Тристан Пост, преподающий ИИ и предпринимательство в Мюнхенском техническом университете. Во всех этих дисциплинах модель пока убедительно проявила себя в проверках. "Это передовая технология", - заключает Пост.

Лучше, чем лидеры отрасли

По словам Black Forest Labs, FLUX.1 даже превосходит ведущие генераторы изображений Midjourney V6 и DALL-E 3 от OpenAI в так называемом рейтинге ELO, широко используемом тесте производительности искусственного интеллекта. Новичок, таким образом, создает волну в среде: на открытой платформе Hugging Face FLUX.1 в настоящее время занимает первое и второе места в различных версиях и был загружен более 500 000 раз.

Создатели сенсационного хита позволяют своей технологии говорить за себя. Пока они объявили только об eigene image generator и раскрыли мало информации о себе. "Мы стремимся создать стандарт отрасли для генеративных медиа", - говорят они. В ближайшее время должен последовать видеогенератор.

Однако основатели Робин Ромбах, Андреас Блаттманн и Патрик Эссер уже прославились в отраслевых кругах. Все трое ранее исследовали основы искусственного создания изображений в Людвиг-Максимилианском университете Мюнхена под руководством известного профессора ИИ Бьёрна Оммера.

В частности, их работа привела к коду для генератора изображений Stable Diffusion, который был приобретен британским стартапом Stability AI в 2022 году. Ромбах и Блаттманн работали там в качестве ученых до марта 2024 года. Однако компания почти обанкротилась earlier this year после того, как столкнулась с финансовыми трудностями, была подана судебный иск Getty Images за якобы нарушение авторских прав и были расторгнуты многочисленные поставщики услуг.

С Black Forest Labs лучшие исследователи теперь должны доказать, что они могут превзойти Stability AI и построить устойчивую бизнес-модель. Компания уже заключила партнерство с преемником Элона Маска, Twitter, X, который предлагает image generator своим премиальным клиентам с середины августа. Интересно будет посмотреть, как Black Forest Labs будет обращаться с этическими вопросами, связанными с созданием потенциально вводящего в заблуждение контента в этом контексте.

Стартап также может столкнуться с неудобными юридическими вопросами в этом отношении. "Вы можете увидеть явное улучшение по сравнению с другими моделями, но кажется, что некоторые ограничители были удалены, например, использование прав на товарные знаки", - говорит профессор ИИ Бьёрн Оммер, который был научным руководителем основателей. Например, логотипы Nike и Coca-Cola были видны на AI-generated images FLUX.1, размещенных пользователями в интернете. С этим также возможно представление политиков в неблагоприятном контексте.

Для дальнейшего роста стартап недавно закрыл первый раунд финансирования в размере 31 миллиона долларов. Деньги поступают от таких инвесторов, как американские фонды Andreessen Horowitz и General Catalyst, швабский инвестор Match VC и видные фигуры из Силиконовой долины, в том числе CEO Y Combinator Гарри Тан.

Тем не менее, точные детали владения Black Forest Labs нельзя увидеть, так как компания зарегистрирована в американском штате Делавэр - распространенная ситуация в международных раундах финансирования.

Успешный запуск нового генератора изображений и заметные инвесторы, скорее всего, вновь разожгут надежды в немецком центре ИИ, который давно страдает от оттока мозгов. "Black Forest Labs демонстрирует, что мы в Германии все еще можем соперничать с международными разработками в области ИИ", - говорит эксперт по ИИ Тристан Пост. В то же время сенсационный хит из Фрайбурга также подчеркивает, что гонка за лидерство на рынке все еще открыта.

Комиссия, признавая успех Black Forest Labs и FLUX.1, может рассмотреть возможность пересмотра своих existing recommendations по развитию ИИ и сотрудничеству.

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